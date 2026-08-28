Testamento y voluntad anticipada no son lo mismo: esta es la diferencia que confunde a miles de adultos mayores en México cada septiembre

Con la llegada de septiembre, muchas familias mexicanas comienzan a pensar en herencias, propiedades y la manera de dejar sus asuntos en orden gracias a la campaña federal “Septiembre, Mes del Testamento”. Sin embargo, y para desconocimiento de muchos, existen dos documentos que suelen aparecer al hablar de este tema y que tienen propósitos muy distintos: el testamento y la voluntad anticipada.

De acuerdo con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, la principal diferencia está en el momento en que cada uno tiene efecto. Mientras el testamento produce efectos después del fallecimiento, la voluntad anticipada permite dejar decisiones sobre la atención médica mientras la persona sigue con vida. Por eso, aunque ambos expresan una voluntad, uno no sustituye al otro.

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¿Qué se puede decidir con un testamento?

El testamento permite establecer quién recibirá los bienes y derechos de una persona después de su muerte. Además, puede incluir otras decisiones importantes, como:

Designar a los herederos

Definir cómo se repartirán los bienes

Nombrar a un albacea

Designar un tutor para hijos menores, cuando corresponda

Establecer otras disposiciones que deberán cumplirse después del fallecimiento

En cambio, según explica el Colegio de Notarios capitalino, la voluntad anticipada no reparte propiedades ni reemplaza al testamento. Su finalidad es dejar por escrito qué tratamientos o cuidados médicos acepta o rechaza una persona ante una enfermedad avanzada o terminal, especialmente si llega un momento en que ya no puede expresar directamente su decisión.

¿La voluntad anticipada significa pedir la eutanasia?

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México aclara que la voluntad anticipada no busca provocar ni adelantar la muerte. Su propósito es respetar la decisión de la persona sobre tratamientos o procedimientos que puedan prolongar innecesariamente la vida cuando enfrenta una enfermedad avanzada, incurable o terminal.

En estos casos, los cuidados paliativos se mantienen para aliviar el dolor, ofrecer confort y acompañar a la persona. Además, en la Ciudad de México no es necesario esperar a estar enfermo: cualquier persona mayor de 18 años y en pleno uso de sus facultades puede otorgar de manera preventiva un Documento de Voluntad Anticipada ante notario.

Adultos mayores tienen tarifa especial para la voluntad anticipada en CDMX

Durante 2026, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Salud capitalina, mantiene tarifas preferenciales para otorgar el Documento de Voluntad Anticipada ante notario:

Personas mayores de 65 años: $750 más IVA

Resto de la población de CDMX: $1,600 más IVA

Estos costos forman parte de las facilidades acordadas durante 2026 para promover este derecho entre los habitantes de la capital.

Además, esta figura ha ganado presencia con el paso de los años. Según cifras difundidas por las autoridades capitalinas, entre 2008 y febrero de 2026 se habían otorgado 27 mil 003 documentos de voluntad anticipada en la Ciudad de México.

¿Por qué se habla más del testamento durante septiembre?

La razón es la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento”. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en 2026 se realiza la edición número 24, con participación de los gobiernos de las 32 entidades federativas y notarías de todo el país.

La campaña nació en 2003 y busca facilitar que más personas dejen en orden el destino de su patrimonio. Durante septiembre se ofrecen costos preferenciales y facilidades de atención; además, la mayoría de las notarías habilita los sábados para quienes no pueden acudir entre semana.

En la Ciudad de México, el Documento de Voluntad Anticipada preventivo se tramita ante notario. Para recibir orientación, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México ofrece Consultorías Jurídicas Gratuitas con cita previa. La cita puede solicitarse al teléfono 55 55 11 18 19; las asesorías se realizan los martes, miércoles y jueves, de 16:00 a 18:00 horas, en la sede que sea asignada.

En el caso del testamento, quienes no sepan a qué notaría acudir pueden localizar la más cercana a través del, Directorio Oficial del Notariado Mexicano, donde es posible consultar las notarías disponibles por entidad. Así, cada persona puede acercarse directamente al notario que le corresponda y conocer las condiciones vigentes para realizar el trámite.

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