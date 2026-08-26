Mes del Testamento 2026: esto es lo que debes hacer con urgencia en México si falleció un familiar y no sabes si dejó testamento

Un familiar fallece y la incertidumbre sobre su patrimonio crece cuando nadie sabe si dejó testamento. Durante el Mes del Testamento 2026, notarías de todo el país reciben miles de consultas de herederos que ignoran por dónde empezar, y esto debes hacer primero: acudir a un notario público, porque el Renat no admite solicitudes directas de particulares.

La confusión aumenta porque muchas personas creen que pueden entrar a una base de datos y teclear un nombre desde su celular. Ese acceso directo simplemente no existe: el trámite corre por cuenta del notario o del juez que la ley faculta para consultar la plataforma oficial en nombre del heredero.

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¿Cómo saber si un familiar dejó testamento en México?

El primer paso es localizar a un notario cercano o comunicarse con el Colegio de Notarios de tu estado, que ofrece asesoría sin costo sobre este tipo de gestión. Ese profesional es quien presenta la solicitud formal ante el Renat, nunca el heredero de forma directa.

Después de recibir la petición, el notario ingresa a la plataforma electrónica del Renat y solicita el reporte correspondiente al nombre del fallecido. El sistema cruza la información con los archivos notariales de todo el país y entrega una respuesta encriptada en un plazo determinado por la autoridad.

Esto se debe a que el Renat opera bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, sin que exista un trámite en línea abierto al público en general. La razón es procedimental: solo jueces y notarios cuentan con la firma electrónica avanzada que abre la plataforma y genera el reporte oficial de búsqueda.

Solo un notario o un juez pueden ingresar al Renat.

El resultado solo confirma dos cosas: si existe un aviso de testamento y ante qué notaría se otorgó, nunca el contenido del documento. Cuando una persona otorgó varios testamentos en vida, la ley reconoce como válido únicamente el más reciente.

¿Qué datos pide el notario para iniciar la búsqueda?

Antes de acudir a la notaría conviene reunir la información básica del fallecido, porque sin esos datos la consulta ante el Renat no avanza. Entre los requisitos figuran identidad, origen y estado civil de la persona que falleció.

Un dato exacto acelera el trámite completo, mientras que un dato incompleto obliga al notario a repetir la solicitud completa desde cero. La siguiente lista reúne la información que exige el Renat para procesar cualquier aviso de testamento:

Nombre completo del fallecido (apellido paterno, materno y nombres)

Nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Estado civil y nombres completos de los padres

Tipo de testamento, lugar y fecha de otorgamiento, si se conocen

Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca crear un Registro Nacional de Testamentos Digitales, con acceso más transparente para las familias. Por ahora la propuesta sigue en análisis legislativo y no modifica el procedimiento actual, que exige la intervención de un notario o un juez.

Si un familiar falleció y no sabes si dejó testamento, junta primero su acta de defunción y acude a un notario o al Colegio de Notarios de tu estado antes de intentar cualquier otro trámite.

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