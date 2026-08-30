PRIMER PUENTE de la SEP: Estudiantes disfrutarán de tres días de descanso

Aunque está comenzando el ciclo escolar 2026-2027 no falta mucho para que los estudiantes disfruten del PRIMER PUENTE que tiene programado la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que consistirá en tres días de descanso.

Asimismo recordemos que se vienen días festivos como el 16 de septiembre, que se conmemora el inicio de la Independencia de México y en el cual las familias mexicanas se reúnen para ver del Desfile Militar y comer pozole.

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¿Cuándo es el primer puente del nuevo ciclo escolar?

El calendario para estudiantes de kínder, primaria y secundaria de la SEP tiene marcadas las fechas en que hay suspensión de labores docentes, se registran calificaciones y hay jornadas de concientización sobre acoso.

Entre las fechas que se destacan están los días en que se suspenden clases, por lo que sabemos que el PRIMER PUENTE del ciclo es el viernes 25 de septiembre porque hay Consejo Técnico Escolar de Sesión Ordinaria.

¿Qué días de 2026 no hay clases?

16 de septiembre de 2026

2 de noviembre de 2026

16 de noviembre de 2026

25 de diciembre de 2026

¿El 16 de septiembre es día de descanso oficial?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 16 de septiembre se considera un día de descanso obligatorio oficial, es decir que la mayoría de los empleados de instituciones de gobierno y escuelas deben descansar.

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