El turismo cultural crece en México: 5 destinos con historia, gastronomía y paisajes para visitar en septiembre 2026

México dejó de ser solo playa. Cuatro de cada diez viajeros que llegaron al país entre enero y junio de 2026 lo hicieron por motivos culturales. Centros históricos, zonas arqueológicas, mercados y cocinas tradicionales atrajeron a los visitantes, según la Secretaría de Turismo.

En un semestre que cerró con cifras récord tanto en visitantes internacionales como nacionales, la apuesta oficial pasa por ampliar la oferta hacia el patrimonio, la gastronomía y las comunidades locales. Estos son cinco destinos culturales de México.

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¿Cuánto creció el turismo en México en 2026?

De acuerdo con datos oficiales del Gobierno de México, el primer semestre de 2026 cerró con récords históricos: entre enero y junio llegaron 51.1 millones de viajeros internacionales, un 7.7% más que en el mismo período de 2025. En cuanto a turismo interno, 53.6 millones de mexicanas y mexicanos viajaron y se hospedaron en un cuarto de hotel, lo que representa 733 mil turistas más que el año anterior.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que el 40% de quienes llegaron en ese período lo hizo por motivos culturales, una tendencia que buscan aprovechar para atraer visitantes. Con esto en mente, muchos viajeros se preguntan cuáles son los lugares imprescindibles para conocer.

¿Cuáles son 5 destinos culturales para visitar en México?

México concentra muchos destinos culturales donde se puede aprender la historia local, probar su gastronomía y disfrutar de sus paisajes. Estos son cinco de ellos:

1. Ciudad de México: la capital concentra el Centro Histórico, Xochimilco y una amplia red de museos, entre ellos el Museo Nacional de Antropología. Un dato destacado para tener en cuenta al llegar aquí: tanto el Centro Histórico como Xochimilco forman parte del patrimonio mundial reconocido por la UNESCO.

2. Oaxaca: este estado sureño combina patrimonio, gastronomía y tradiciones. Su Centro Histórico y la zona arqueológica de Monte Albán integran la lista de patrimonio mundial, mientras que la ciudad destaca por su arquitectura y su cocina.

3. Guanajuato: si visitas este destino debes saber que su centro histórico y las construcciones vinculadas a su pasado minero son un imperdible. Además, tanto la ciudad histórica como sus minas adyacentes están inscritas como patrimonio mundial.

4. San Miguel de Allende: localizado en Guanajuato, San Miguel de Allende conquista con su arquitectura colonial, calles empedradas y edificios históricos. Su centro histórico, junto con el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, también fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial.

5. Chichén Itzá: este destino de Yucatán es uno de los principales sitios arqueológicos mayas del país. Entre sus construcciones destaca El Castillo o Templo de Kukulkán, parte del conjunto prehispánico reconocido como patrimonio mundial. Sin dudas, un destino imperdible para quienes viajan por el país con el foco en conocer su historia y cultura.

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