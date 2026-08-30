¿Habrá megabloqueo mañana en el Edomex? TroleMEX negocia con Semov

Mañana es el regreso a clases de los niños y si vives en el Estado de México, te estarás preguntando acerca del megabloqueo de transportistas previsto para este lunes 31 de agosto de 2026 en la zona oriente del Edomex.

La movilización de transportistas amenazaba con afectar a las circulación en distintos puntos de la región de los Volcanes, además de sus traslados hacia la Ciudad de México, en protesta por falta de definición acerca de su incorporación al Trolebús Chalco-Santa Martha.

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En adn NOTICIAS te contamos todos los detalles acerca de esta protesta cuyo temor aumenta ante las posibles afectaciones en las principales vías durante la jornada, afectando a cientos de miles de habitantes. El bloqueo fue suspendido después de que las empresas que integran TroleMEX alzanzaran una serie de acuerdos con la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov).

Las sesis empresas que integran TroleMEX informaron que las acciones de movilización y el megabloqueo programados para este 31 de agosto, quedan suspendidos, mientras se esperan que las autoridades cumplan con los compromisos establecidos durante la reunión. Sin embargo, los transportistas dejaron abierta la posibilidad de retomar las protestas si no hya avances.

👀Ojo con el regreso a clases



Transportistas de Trolemex amenazan con un megabloqueo este lunes 31 de agosto en Valle de Chalco, Ixtapaluca y la autopista México-Puebla



Con información de Daniel Arroyo pic.twitter.com/jFEBhQJFnk — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 30, 2026

¿Qué acrodaron los transportistas de TroleMEX con la Semov?

De acuerdo con el comunicado difundido por las empresas, Semov se comprometió a emitris una resolución a mediados de este mes de septiembre; a partir de ese documento se continuaría con la firma del convenio para adquirir vehículos articulados y concretar su participación en el sistema de transporte masivo.

También se abordará la posterior entrega del Título de Concesión y la definición de los mecanismos para acceder a los bonos de chatarrización. TroleMEX señaló que su principal demanda es formalizar sus participación en el proyecto y recnonocer los porcentajes previamente determinados mediante un estudio de la propia Secretaría de Movilidad.

Los transportistas aseguraron que provilegiaron el diálogo y la vía institucional, pero advirtieron que, si los compromisos no se cumplen, evaluiarán las acciones correspondientes.

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