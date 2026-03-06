Estudio revela que la discriminación por dolor menstrual sigue siendo un problema social en México

El dolor menstrual continúa siendo un problema de salud que muchas veces se minimiza en México. De acuerdo con la quinta edición del Haleon Pain Index (HPI 5), el 61% de las mujeres mexicanas siente que su malestar durante el periodo es ignorado, minimizado o tratado con prejuicios.

El estudio, presentado en marzo de 2026 y realizado entre más de 18 mil personas de 18 países, muestra que México se encuentra entre las naciones con mayores niveles de discriminación relacionada con el dolor. Los datos evidencian cómo los tabúes sociales y la falta de empatía afectan la forma en que se atiende la salud femenina.

Mexicanas se sienten discriminadas o ignoradas en su dolor menstrual

El informe revela que muchas mujeres en México sienten que su dolor menstrual no es tomado en serio cuando lo expresan en consultas médicas, espacios laborales o incluso en su entorno familiar. En comparación con otros países, México registra uno de los niveles más altos de percepción de discriminación.

Esta cifra coloca a México entre los países con mayores problemas de discriminación por dolor en el mundo.|Getty Images

Este fenómeno tiene efectos directos en la salud. Cuando el dolor se minimiza, muchas mujeres evitan buscar atención médica o hablar del tema, lo que retrasa diagnósticos de condiciones como endometriosis o síndrome premenstrual severo.

¿Por qué duele tanto el silencio?

El estudio muestra que el dolor sigue siendo un tema incómodo para muchas personas. En México, el 35% considera que hablar de dolor no debería hacerse públicamente, una percepción que refuerza el silencio alrededor del periodo.

Entre las mujeres jóvenes la presión social es mayor. Muchas prefieren no mencionar su malestar por temor a ser juzgadas o consideradas exageradas, lo que provoca que 1 de cada 3 mujeres se sienta sola cuando experimenta dolor.

México mantiene una brecha preocupante

Aunque 93% de los mexicanos vive con algún tipo de dolor, una cifra superior al promedio mundial, las mujeres reportan una experiencia diferente cuando buscan atención.

6 de cada 10 mexicanas afirma que su dolor es descartado o tratado de manera distinta por su género.

¿Qué piensan los mexicanos sobre el dolor?

Las opiniones sociales revelan que todavía existen estigmas alrededor del tema. Entre los hallazgos principales del estudio destacan:



54 % cree que quien expresa dolor puede parecer débil

55 % considera que el tema debería ser prioridad en políticas públicas

34 % teme ser juzgado si habla de su malestar

Estas percepciones influyen en la manera en que se aborda la salud, tanto en espacios médicos como laborales.

¿Cómo afecta esto en el día a día?

Las consecuencias del estigma se reflejan en la vida cotidiana y entre las afectaciones más frecuentes se encuentran:



46 % vive algún tipo de discriminación laboral por dolor físico

53 % se aísla de su entorno cuando tiene malestar

37 % siente que nadie comprende su situación

Esto puede generar estrés emocional, retrasar tratamientos y afectar la calidad de vida.

¿Qué se puede hacer para cambiarlo?

El estudio también preguntó a las mujeres qué acciones podrían mejorar la atención al dolor. Las respuestas muestran una necesidad clara de cambios en la atención médica y en la cultura social.

Entre las principales demandas destacan:



Mayor empatía

Mejor acceso a servicios de salud

Más información sobre el cuerpo femenino

Soluciones prácticas

Las participantes del estudio identificaron varias medidas concretas que podrían mejorar la atención del dolor menstrual:



72 % pide mejor acceso a servicios de salud

68 % solicita más empatía y menos prejuicios

57 % considera clave mejorar la información sobre salud femenina