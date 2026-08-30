EN VIVO: Cierre en la carretera de Lagos de Moreno, Jalisco; bloqueos en autopistas hoy domingo 30 de agosto

Si vas a dejar la Ciudad de México (CDMX) por bloqueos o eventos y vas a tomar carretera durante este domingo, sal con tiempo porque accidentes, bloqueos y condiciones climáticas ya afectan la circulación en la mayor parte del país hoy 30 de agosto.
Específicamente, las afectaciones ocurren en la autopista Zapotlanejo-El Desperdicio en el municipio de San Juan de los Lagos, en Lagos de Moreno, Jalisco; sin embargo, las afectaciones ocurren en otros puntos.
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Minuto a minutos de accidentes en carreteras hoy domingo 30 de agosto
Así está la situación en las carreteras y autopistas del país durante este domingo:
- 07:59 horas: se restablece la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, en el kilómetro 27
- 07:58 horas: cierre parcial a la circulación en la autopista Isla-Acayucan, en el kilómetro 168, por accidente vial
- 07:04 horas: sigue el cierre, ahora parcial, en la autopista Zapotlanejo-El Desperdicio
- 06:52 horas: cierre total en la autopista Zapotlanejo-El Desperdicio, en el municipio San Juan de los Lagos, Jalisco, por accidente vial
- 05:26 horas: condiciones climáticas complican el paso en la autopista Hermosillo-Magdalena
- 05:50 horas: cierre total en la carretera Escárcega-Villahermosa en Campeche por bloqueos
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