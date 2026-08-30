EN VIVO: Cierre en la carretera de Lagos de Moreno, Jalisco; bloqueos en autopistas hoy domingo 30 de agosto

Si vas a dejar la Ciudad de México (CDMX) por bloqueos o eventos y vas a tomar carretera durante este domingo, sal con tiempo porque accidentes, bloqueos y condiciones climáticas ya afectan la circulación en la mayor parte del país hoy 30 de agosto.

Específicamente, las afectaciones ocurren en la autopista Zapotlanejo-El Desperdicio en el municipio de San Juan de los Lagos, en Lagos de Moreno, Jalisco; sin embargo, las afectaciones ocurren en otros puntos.

En #Jalisco continua cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 110+900 de la autopista Zapotlanejo-El Desperdicio, a la altura de la localidad El Pedregoso, Mpio. San Juan de los Lagos, con dirección a Lagos de Moreno. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/s3j69lN6Cr — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 30, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Minuto a minutos de accidentes en carreteras hoy domingo 30 de agosto

Así está la situación en las carreteras y autopistas del país durante este domingo:

07:59 horas: se restablece la circulación en la autopista La Tinaja-Isla , en el kilómetro 27

, en el kilómetro 27 07:58 horas: cierre parcial a la circulación en la autopista Isla-Acayucan, en el kilómetro 168, por accidente vial

07:04 horas: sigue el cierre, ahora parcial, en la autopista Zapotlanejo-El Desperdicio

06:52 horas: cierre total en la autopista Zapotlanejo-El Desperdicio, en el municipio San Juan de los Lagos, Jalisco, por accidente vial

05:26 horas: c ondiciones climáticas complican el paso en la autopista Hermosillo-Magdalena

05:50 horas: cierre total en la carretera Escárcega-Villahermosa en Campeche por bloqueos

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.