Ni vinagre ni bicarbonato: este es el mejor producto para limpiar la lavadora, según un ingeniero químico

La limpieza de la lavadora suele asociarse a remedios caseros que se repiten desde hace años, pero no todos ofrecen resultados reales. Uno de los más extendidos es el uso combinado de vinagre y bicarbonato. Pero Diego Fernández, ingeniero químico con amplia divulgación en redes sociales , explica por qué este método no funciona y qué alternativa permite eliminar la cal, los restos de detergente y los malos olores que se acumulan con el uso diario del electrodoméstico.

Por qué vinagre y bicarbonato no limpian la lavadora

El principal problema de este método casero está en la reacción química que se produce al mezclar ambos productos. El vinagre y el bicarbonato se neutralizan entre sí, lo que reduce su capacidad para eliminar la suciedad acumulada en el tambor y los conductos internos.

Según el especialista, para que el vinagre tenga un efecto real sería necesario emplear:

Alrededor de dos litros de vinagre industrial

Hasta cuatro litros si se trata de vinagre de cocina

El producto recomendado por el ingeniero químico para la lavadora

La alternativa que propone Diego Fernández es el ácido cítrico, un compuesto con mayor nivel de acidez que el vinagre y menor agresividad para las piezas internas de la lavadora. Este producto, disponible en forma sólida, permite actuar contra la cal y los restos de detergente sin necesidad de grandes cantidades.

Entre sus principales ventajas destacan:

Mayor eficacia frente a la acumulación de cal

Menor riesgo de corrosión

Uso en pequeñas dosis al no estar diluido

El ácido cítrico se encuentra tanto en alimentos como el limón como en formato de polvo en tiendas especializadas en limpieza.

Cómo limpiar la lavadora de forma correcta

Para realizar una limpieza eficaz, el ingeniero químico recomienda añadir cuatro cucharadas de ácido cítrico, unos 120 gramos, directamente en el tambor. A continuación, se debe seleccionar un programa de limpieza de tambor o un ciclo largo, preferiblemente con agua caliente.

Este proceso conviene repetirlo cada tres o cuatro meses con el objetivo de:

Evitar malos olores

Prolongar la vida útil del electrodoméstico

Garantizar que la ropa salga limpia y sin residuos

