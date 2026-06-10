El truco que pocos conocen y muchos recomiendan: para qué sirve rociar vinagre en la entrada de una casa

El vinagre blanco, conocido por sus usos en cocina y limpieza, tiene una aplicación menos difundida que muchos ya empezaron a adoptar: en la entrada de la casa como barrera repelente en el acceso principal del hogar.

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¿Para qué sirve rociar vinagre en la entrada de la casa y cómo ahuyenta las plagas?

El aroma intenso del vinagre funciona como un inhibidor natural para algunas plagas domésticas. Hormigas, arañas e incluso cucarachas tienden a evitar las zonas donde detectan ese olor, lo que lo convierte en una alternativa práctica y sin químicos para proteger el acceso principal.

Para aplicarlo correctamente, basta con mezclar vinagre blanco con agua en un atomizador y rociar:

El marco de la puerta

El suelo de la entrada

de la entrada Pequeñas grietas o fisuras

Zócalos o esquinas expuestas al exterior

Este procedimiento puede repetirse al menos una o dos veces por semana para mantener el efecto y prevenir la aparición de hormigas y arañas.

A menudo el vinagre se usa como producto de limpieza en el hogar. (Pexels)

¿Por qué algunas personas también usan vinagre en la entrada como práctica de Feng Shui?

Más allá del control de plagas, quienes practican el Feng Shui utilizan el vinagre como un "limpiador energético“. Según esta visión, unas pulverizaciones en el marco de la puerta ayudan a disipar vibraciones pesadas y renovar el ambiente.

El paso a paso varía según el espacio. En la puerta de entrada, se suele limpiar con vinagre mientras se manifiestan intenciones como abundancia.

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