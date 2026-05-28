¡No la tires! Instalan contenedores para reciclar ropa en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX; así funcionan

¿Tienes ropa que ya no usas? No la tires, ahora podrás llevarla a un contenedor de acopio y reciclaje muy cerca de tu casa, en la alcaldía Álvaro Obregón. La demarcación puso en marcha el programa “Textiles con Futuro ÁO”, para reciclar ropa.

Con esta iniciativa, las autoridades de la alcaldía buscan reducir residuos, evitar contaminación en barrancas y promover prácticas sustentables. Te contamos todos los detalles.

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¿Cómo reciclar ropa en la CDMX?

Si vives en la alcaldía Álvaro Obregón y tienes ropa usada, en buen estado, no pierdas la oportunidad de poner tu granito para cuidar al medio ambiente y ayudar a las personas que lo necesiten.

♻️⚽ En Álvaro Obregón nos sumamos a #GolPorElAmbiente para reciclar 3 toneladas de textiles en 3 meses y seguir impulsando acciones en favor del medio ambiente y de nuestra comunidad.



👕 Lleva ropa, sábanas o toallas que ya no uses a nuestros contenedores ubicados en:… pic.twitter.com/o9XayJyomM — Javier López Casarín 💥🚀 (@LopezCasarinJ) May 18, 2026

Con este objetivo, la alcaldía Álvaro Obregón, en colaboración con la start up Re.colecto Mx, puso en marcha el programa “Textiles con Futuro ÁO”, como respuesta a la convocatoria nacional “Gol por el Ambiente”, impulsada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

La meta es recaudar 3 toneladas de residuos en 3 meses del 15 de mayo al 15 de agosto.

¿Qué puedo llevar a los contenedores de ropa para reciclar?

Si quieres participar en este programa en favor del medio ambiente, anota lo que puedes donar:

Ropa

Sábanas

Cortinas

Toallas

Estas prendas serán clasificadas para su reúso, reciclaje o transformación en nuevos productos.

¿Dónde están los centros de acopio de ropa en la Álvaro Obregón?

Como parte del arranque del programa, se instalaron los siguientes puntos de acopio:

Parroquia de San Jacinto (El cual va a ser itinerante en diversas iglesias)

Edificio principal de la Alcaldía Álvaro Obregón

Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe

Este programa se suma a las iniciativas del alcalde Javier López Casarín para consolidar a Álvaro Obregón como una Alcaldía Verde.

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