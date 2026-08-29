MEGABLOQUEO transportistas: zonas afectadas en CDMX y Edomex este 31 de agosto

Además de las compras de útiles y uniformes, ahora los padres de familia deberán preocuparse por cómo llegar a las escuelas el próximo 31 de agosto por los bloqueos movilizaciones programados por parte de transportistas en el Estado de México.

Y es que ese lunes, miles de estudiantes de educación básica regresan a clases, lo que tiene en alerta a las familias mexicanas por las afectaciones que tendrán los bloqueos en la Ciudad de México y Estado de México.

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Zonas afectadas por bloqueos de transportistas el 31 de agosto

Y es que seis empresas de Trolemex son las que anunciaron estas movilizaciones para el próximo 31 de agosto que afectarán distintos puntos de la capital y el Edomex.

Los paros y bloqueos estarán concentrados en el corredor del Trolebús Chalco-Santa Martha el próximo lunes.

Por ello, estas serían las zonas con afectaciones de CDMX y Edomex por el paro de transportistas:

Chalco

Valle de Chalco

Ixtapaluca

Iztapalapa

Carretera México-Puebla

Las empresas de Trolemex advirtieron que mantendrán los bloqueos hasta que las autoridades respondan a su llamado y establezcan una mesa de diálogo.

¿Cuáles son las peticiones de los transportistas?

Juan Mendoza, vocero de Trolemex, informó que la Secretaría de Movilidad del Estado de México les había asegurado incluirlos en el proyecto del corredor Chalco-Santa Martha del Trolebús.

Sin embargo, los transportistas señalan que dicho acuerdo no se formalizó y reportan pérdidas por la falta de usuarios desde la inauguración de esta ruta.

Una de sus peticiones es ser integrados a este corredor con rutas y horarios establecidos, así como una mesa de diálogo para concretar estas propuestas.

Afectaciones a los transportistas por Trolebús Chalco-Santa Martha

Estimaciones indican que por el flujo de personas en ese corredor y con la tarifa, han reportado afectaciones de más de 500 millones de pesos.

Esto desde que se inauguró el Trolebús Chalco-Santa Martha, provocando que unidades queden paradas y chóferes se queden sin trabajo.

Por último, señalan que no buscan afectar a la población, pero sí solicitan la reparación de los daños económicos luego de que las autoridades no respetaron los acuerdos.

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