Jorge Ramos Campirán, notario en Edomex: “Con un divorcio incausado a través de un juicio en un juzgado de lo familiar, en un mes quedas divorciado”

Terminar un matrimonio ya no depende de la voluntad del otro cónyuge, explica Jorge Ramos Campirán, notario en Edomex. El notario detalla que el divorcio incausado abre un juicio directo ante el juzgado de lo familiar y resuelve la separación legal en un mes, sin necesidad de probar adulterio, violencia o abandono como exigía el antiguo divorcio necesario.

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¿Qué libertad da el divorcio incausado según Jorge Ramos Campirán?

El divorcio incausado basta con la voluntad de uno solo de los cónyuges para disolver el vínculo matrimonial. Nadie necesita el consentimiento ni la firma de la otra parte, y el trámite avanza aunque exista oposición de quien no quiere separarse.

“Usted puede optar por un divorcio incausado a través de un juicio en un juzgado de lo familiar y en un mes usted queda divorciado”, afirma el notario en Edomex al desmontar el mito de que la otra parte puede negar la separación de forma indefinida

Jorge Ramos Campirán enmarca esta figura como una salida real para quien permanece en una relación tóxica por miedo a no obtener el “permiso” del otro cónyuge. La ley ya no condiciona esa libertad a ningún acuerdo previo entre las partes.

El resultado llega en un plazo aproximado de un mes desde que una de las partes presenta la solicitud ante el juzgado de lo familiar. El notario insiste en que esperar la aprobación ajena para rehacer la vida propia ya no tiene sustento en los hechos.

¿Qué mito desmiente el notario sobre el “permiso” para divorciarte?

La frase “nunca te voy a dar el divorcio” pierde toda validez frente al divorcio incausado. Jorge Ramos Campirán insiste en que ningún cónyuge retiene esa decisión dentro del juicio familiar actual, sin importar cuánto se resista a firmar.

Quien enfrenta esa amenaza dentro de una relación puede iniciar el proceso por su cuenta, sin negociar el fin del matrimonio con la otra parte. La voluntad de una sola persona activa el juicio ante el juzgado de lo familiar y pone en marcha la separación.

El notario en Edomex remarca que esta libertad jurídica también es libertad emocional: nadie queda atado a una relación que ya no funciona en espera de un permiso que la ley dejó de exigir. Salir de una relación tóxica no depende del otro.

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