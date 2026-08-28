Bloqueos en carreteras hoy: Cierres intermitentes y accidentes paralizan circulación

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina después de más de un mes de vacaciones y si tomarás la carretera para volver a tu hogar, es mejor que sepas con anticipación qué vialidades están paralizadas por boqueos y fuertes accidentes hoy 28 de agosto.

Miles de estudiantes volverán a las aulas el lunes 31 de agosto, por lo que algunas carreteras están saturadas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Autopista La Carbonera-Puerto México

Se registra carga vehicular en la autopista La Carbonera-Puerto México, cerca de la plaza de cobro Los Chorros, en dirección a La Carbonera, sin que se reporte algún incidente.

Autopista México-Puebla

Se registra cierre parcial a la circulación en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 112, dirección Ciudad de México (CDMX). Continúa reducción de carriles por un accidente y la movilización de servicios periciales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.