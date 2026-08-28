Día del Abuelo 2026: qué hacer y adónde ir con adultos mayores aprovechando los descuentos de su credencial INAPAM

Este viernes 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo en México y muchas familias planifican actividades para conmemorar a sus adultos mayores. Para quienes estén en busca de un lugar donde comer bien y con descuento, deben saber que quienes tengan credencial del INAPAM acceden a descuentos en 1,057 establecimientos de alimentación repartidos en 31 estados del país.

No se trata solo de restaurantes: el Directorio de Beneficios con Credencial INAPAM incluye desde cafeterías y pastelerías hasta tortillerías, carnicerías y abarrotes, con rebajas que en la mayoría de los casos van del 5% al 20%, aunque algunos comercios llegan al 50%.

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Día del Abuelo: ¿Qué tipo de comercios ofrecen descuento con credencial INAPAM?

Según el Directorio de Beneficios con Credencial INAPAM en su sección de Alimentación, actualizado a julio de 2026, la categoría más numerosa son los restaurantes, con 178 establecimientos en todo el país. Le siguen las carnicerías (92), las tiendas de abarrotes (89), las tortillerías (81) y las pastelerías y panaderías (60).

El listado también incluye 39 cafeterías, 27 fondas y cocinas económicas, 23 pizzerías, 18 purificadoras de agua, 17 marisquerías y una decena de paleterías y heladerías. Es decir, el beneficio no aplica únicamente para salir a comer: también sirve para el gasto cotidiano del hogar, así que si piensas preparar una comida especial en casa para el Día del Abuelo, también puedes aprovechar los descuentos.

Por entidad, la mayor concentración está en el Estado de México, con 206 comercios, seguido de Guerrero (116), Jalisco (97), San Luis Potosí (86), Puebla (51) e Hidalgo (48). La Ciudad de México figura con 20 establecimientos, distribuidos en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco.

¿De cuánto son los descuentos en alimentación con credencial INAPAM?

La rebaja más habitual es del 10%, presente en 475 de los registros, seguida del 5% (240 casos) y del 15% (118). Un grupo menor ofrece 20% —71 establecimientos— y unos pocos llegan al 30%, 40% o incluso 50%.

Entre los porcentajes más altos del directorio de beneficios INAPAM aparecen negocios de barrio: tortillerías en Chiapas y Guerrero con 50%, una carnicería en el Estado de México con la misma rebaja, una pastelería en San Luis Potosí y paleterías en Hidalgo con 40%.

En la Ciudad de México, los descuentos más altos con INAPAM corresponden a Darsky Coffee Cafetería, en Azcapotzalco, y Montmartre Bistro, en Miguel Hidalgo, ambos con 20%. Les siguen Bellini Montecito (Benito Juárez), Delizia Pastelería (Coyoacán), Restaurante Green Bar (Cuauhtémoc) y La Casa de Anita (Venustiano Carranza), con 15%.

Conviene tener presente antes de salir que los porcentajes pueden estar sujetos a condiciones de días, horarios o consumo mínimo que cada comercio define por su cuenta, por lo que es mejor chequearlo antes de ir al establecimiento.

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