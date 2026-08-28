Caos por fuerte accidente en Periférico; una pipa volcó

La mañana de este viernes 28 de agosto, una pipa de agua volcó en los carriles centrales de Periférico debido a que el conductor perdió el control de la unidad por lo que se registró carga vehicular y una intensa movilización de servicios de emergencia.

Fuerte accidente de pipa en Periférico

El accidente se registró en Periférico y Palmas en la colonia Lomas de Chapultepec donde se reportó que el conductor de la unidad perdió el control y se impactó provocando el derrame del líquido.

Al lugar arribaron servicios de emergencia para retirar los 10 mil litros de agua que transportaba. Mientras que el conductor resultó con algunos golpes por lo que fue trasladado a la Cruz Roja para recibir atención médica.

#AlertaVial | Una pipa de 45 mil litros de agua volcó en carriles centrales de Periférico Boulevard Ávila Camacho, frente al número 88, cerca de Paseo de las Palmas, en Lomas de #Chapultepec.



El conductor resultó con algunos golpes y fue trasladado por la #CruzRoja . La… pic.twitter.com/IlukGZlDLs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 28, 2026

Alternativas viales por volcadura

Debido a que los servicios de emergencia laboran para retirar la unidad hay cierre en Periférico y mucho tráfico en la zona por lo que se recomienda a los automovilistas circular por los carriles laterales o Ferrocarril de Cuernavaca para evitar el tráfico.

Tráiler se queda atorado en Circuito Interior

Además, en Circuito Interior a la altura de Avenida Transvaal se registró otro accidente donde un tráiler se quedó atorado con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Según los reportes, el peso del vehículo provocó que no superara la pendiente que se encuentra a la altura de la colonia Pensador mexicano y quedó atorado en el lugar.

Se encuentran cerrados los carriles laterales de Circuito Interior con dirección al oriente, así que se pide a los automovilistas evitar la zona mientras se realizan labores para retirar la unidad.

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