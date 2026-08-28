OFICIAL: Manuel López San Martín deja adn Noticias en el canal 40 y pasa a Hechos

Manuel López San Martín, reconocido periodista y conductor de República MX, donde se ha destacado por denunciar los abusos y actos de corrupción del gobierno, dejará su espacio en canal 40 para incorporarse a Hechos, desde donde continuará con la misma línea y consigna de ejercer un periodismo crítico frente al poder.
De lunes a viernes en las primeras horas de la mañana, específicamente de 7:00 a 9:00 horas, San Martín acompañará a la audiencia con información veraz y confiable.
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A través del canal 1.1, San Martín ofrecerá, en palabras de Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de TV Azteca, “una oferta programática muy divertida y, al mismo tiempo, muy potente en información, con muchas entrevistas, investigación; enfrentando todas estas campañas de desinformación, hablando de cuál es la agenda hacia adelante”.
¿Quién tomará el lugar de Manuel López San Martín?
La renovación de Azteca Noticias incluye que el periodista Roberto Ruiz, pase del programa Hechos con Los Ruiz Lara, a ser titular de República MX.
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