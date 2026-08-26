Apagón masivo en Campeche y Tabasco hoy jueves 27 de agosto de 2026; zonas en las que no habrá luz

¡Atención usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Campeche y Tabasco! La empresa productiva dio a conocer que hoy jueves 27 de agosto de 2026 habrá un apagón masivo que responde a la realización de trabajos de mantenimiento.

Para hoy se esperan temperaturas máximas de entre 33°C y 36°C en Campeche y Tabasco, acompañadas de probabilidad de lluvias fuertes.

Un apagón con estas temperaturas afecta rápidamente a la salud, los alimentos y el confort, por lo que te sugerimos tomar precauciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿De cuántas horas es el apagón en Campeche y Tabasco?

En ambas entidades el corte de luz ocurrirá en un horario de 8:30 a.m. a 16:30 p.m.

Este día cuadrillas de CFE se presentarán en localidades para realizar maniobras de mejora a las redes de electricidad, para lo que se requiere obligatoriamente de un corte de luz temporal, la desenergización de las líneas es indispensable para salvaguardar la integridad de los trabajadores.

¿Qué colonias de Campeche y Tabasco no tendrán luz hoy jueves 27 de agosto?

En Tabasco seis colonias se verán afectadas:

Kanté

Kedros

Kuxal

Los Bosques

Sector El Camarón

Ranchería El Cedro

Mientras que en Campeche las personas del poblado de San Antonio Cárdenas, municipio de Carmen, no tendrán luz.

La empresa agradeció la comprensión y colaboración de los habitantes en estos municipios. También habilitó el número 071 para resolver dudas o aclaraciones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.