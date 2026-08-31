Karina se convierte en un “huracán monstruo” destructivo; efectos que tendría si toca tierra

El huracán Karina se convirtió en un “monstruo” que avanza por el océano Pacífico de manera rápida y actualmente se encuentra bajo vigilancia, pues como todo ciclón, puede cambiar su trayectoria de manera imprevista.

Durante la madrugada del lunes 31 de agosto, el huracán Karina se intensificó a categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson y su evolución estuvo muy marcada, ya que de 1 pasó a 3 en pocas horas.

🌀 #Karina se ha intensificado a #Huracán de cateogoría 4 en la escala #SaffirSimpson, mantiene su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de costas nacionales. No genera efectos en 🇲🇽 #México.



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¿Cuál es la trayectoria del huracán Karina?

El centro del huracán Karina se localiza a mil 640 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas. Presenta vientos máximos sostenidos de 230 km/h, rachas de 280 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 15 km/h.

A través de la página de Windy, sitio especializado en fenómeno meteorológicos es posible seguir en tiempo la trayectoria del huracán Karina.

De acuerdo con los pronósticos, el huracán Karina se mantendrá como huracán categoría 4 hasta el mediodía del martes 1 de septiembre.

¿Cuál es la capacidad destructiva del huracán Karina?

Un huracán categoría 4 es capaz de provocar daños extensos en caso de tocar tierra como por ejemplo destruir parcialmente techos y paredes de casas, daños considerables a edificaciones costeras y muelles, derribo de vegetación y señales, así como erosión parcial de playas e inundaciones en terrenos planos abajo de 3.

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