Último día para registrar tu número de celular si termina en 1; trámite con INE paso a paso

El registro para números de celulares con terminación 1 está a punto de terminar, si es tu caso y aún no has hecho el trámite corres el riesgo de que tu número quede suspendido temporalmente. Por eso, en adn Noticias, te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta segunda oportunidad para realizar el registro.

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Fecha límite para hacer el registro de mi línea terminación 1

Aunque el 15 de agosto fue el último día para hacer el registro de tu número de celular, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio un nuevo plazo para los usuarios que ya habían sufrido el corte temporal de sus líneas.

Si tienes un número de celular, cuya terminación es 1, te urge saber que la fecha límite para realizar el registro de tu línea es este lunes 31 de agosto. Pero, calma, la CRT sabe que puedes estar metido en la oficina, por lo que te otorga 72 horas extra. De esta manera el plazo termina de manera definitiva el próximo jueves 3 de septiembre.

¿Cómo registro mi número de celular con la credencial del INE?

Para evitar perder tu línea, lo único que debes hacer es vincular tu número de celular a un titular. Este trámite se puede llevar a cabo de manera presencial o en línea.

Presencial

Acude directamente a un Centro de Atención a Clientes (CAC) de tu compañía telefónica

(CAC) de tu compañía telefónica Lleva tu teléfono celular con el chip (tarjeta SIM) activo que deseas registrar.

Identificación oficial vigente con fotografía (credencial del INE o pasaporte)

(credencial del o pasaporte) CURP certificada (habitualmente viene incluida y visible en tu INE).

certificada (habitualmente viene incluida y visible en tu INE). Para extranjeros: Pasaporte vigente o visa de residencia con CURP temporal

En línea

Entra al portal de Registro de Línea Celular

Escribe tu número a 10 dígitos, recibirás un código de verificación por mensaje de SMS

Escanea tu INE y tómate una selfie o haz un breve escaneo facial

y tómate una selfie o haz un breve escaneo facial Revisa que tus datos personales sean correctos, acepta y da clic en guardar

Después, el sistema te generará un comprobante con un número de folio de alta.

OJO: Aunque es posible vincular tu celular con tu INE, también te van a solicitar tu CURP.

Calendario fechas límite para registrar tu número de celular

Terminación 2 y 3 : 15 y 30 de septiembre de 2026

: 15 y 30 de septiembre de 2026 Terminación 4 y 5 : 15 y 31 de octubre de 2026

: 15 y 31 de octubre de 2026 Terminación 6 y 7 : 15 y 30 de noviembre de 2026

: 15 y 30 de noviembre de 2026 Terminación 8 y 9: 15 y 31 de diciembre de 2026

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