Mes del Testamento 2026: adultos mayores de 65 años en Morelos tienen descuento preferencial y esto costaría el trámite en septiembre 2026

Durante los últimos años, en Morelos, llegar a los 65 años ha significado pagar menos al momento de hacer un testamento gracias a las campañas especiales de septiembre.

Para este 2026, la Secretaría de Gobernación (Segob) ya confirmó la edición número 24 de “Septiembre, Mes del Testamento” con precios especiales para el público en general que inician en los $1,300 pesos. Sin embargo, y respecto a los adultos mayores, todavía se debe anunciar la tarifa que aplicará este año.

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En Morelos los adultos mayores pagaron $348 menos

Durante septiembre y octubre de 2025, el Gobierno del Estado de Morelos y el Colegio de Notarios acordaron dos tarifas para realizar el testamento:

Personas mayores de 60 años: $700 más IVA, equivalente a $812

Público general: $1,000 más IVA, equivalente a $1,160

Así, las personas adultas mayores pagaron $348 pesos menos. Además, las autoridades estatales informaron entonces que los costos se mantuvieron sin incremento como parte del acuerdo con los notarios de la entidad.

Precios para obtener el testamento en septiembre de 2026

Para 2026, Segob ya confirmó que la campaña nacional se realizará durante septiembre con participación de las 32 entidades.

En el caso de Morelos, la tarifa publicada para el público general es de $1,300 más IVA, equivalente a $1,508 pesos de manera total.

El mayor acto de amor hacia tu familia es hacer tu testamento. Con esta decisión, aseguras que tu voluntad sea respetada, evitas conflictos y les regalas la tranquilidad de un futuro en armonía.



¡Haz tu testamento y hereda paz a tu familia!#MesDelTestamento #LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/gBbQBsoFwx — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) September 23, 2025

El precio especial también alcanzó a otros grupos

Durante el año anterior, la tarifa más baja no estuvo reservada únicamente para adultos mayores, el beneficio de $700 más IVA también se extendió a:

Personas mayores de 60 años

Migrantes

Personas con discapacidad

Personas en situación de alta marginación

El criterio de los 60 años también continúa apareciendo en acciones oficiales de Morelos durante 2026. En junio, el Gobierno estatal y el Colegio de Notarios firmaron un convenio de servicios notariales en el que nuevamente se consideró como grupo prioritario a las personas adultas mayores.

Aunque este acuerdo corresponde a escrituración social y no específicamente al Mes del Testamento, sirve como antecedente del trato preferencial que el estado mantiene para este sector.

¿Dónde revisar el precio de Morelos para 2026?

Quienes tengan 60 años o más y quieran aprovechar el beneficio pueden mantenerse atentos a los canales oficiales, donde deberán publicarse las condiciones de esta nueva edición:

Para solicitar orientación, el Colegio de Notarios también mantiene disponible el teléfono 777 310 5028.

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