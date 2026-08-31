Camión de transporte público volcó en la México-Pachuca y se reportan personas heridas; vías alternas

¿Tienes que tomar la México-Pachuca en este lunes 31 de agosto, día del Regreso a Clases 2026? Pues quizá debas de considerar rutas alternas, ya que se registro la volcadura de una camión de transporte público a la altura del kilómetro 24 de la carretera México-Pachuca con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo a los primeros reportes, habría personas lesionadas y hay afectación a la circulación; sin embargo, servicios de emergencia se encuentran atendiendo a las víctimas.

🚨 #AlertaADN | Volcó una camioneta de transporte público en el kilómetro 24 de la autopista México-Pachuca; varias personas resultaron lesionadas https://t.co/Nq3gsDzood pic.twitter.com/qQcli80zPr — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 31, 2026

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¿Qué pasó en la México-Pachuca hoy 31 de agosto?

Una unidad de transporte pública de la ruta Transportes Victoria volcó muy cerca de la Caseta Ojo de Agua provocando un fuerte accidente donde una mujer habría quedado prensada.

Pese a que las autoridades no han dado más información del accidente, se reportan que la mujer habría perdido una de las extremidades y ya estaría siendo atendida por el personal médico que se encuentra en la zona.

Alternativas viales a la México-Pachuca tras accidente

Si vas con dirección a la Ciudad de México y debes de pasar por la carretera México-Pachuca toma en cuenta que hay afectaciones viales, por lo que te recomendamos las siguientes alternativas para evitar el tránsito lento o detenido:

Vía Morelos o Carretera Feral Libre México-Pachuca para incorporarte a la zona de Indios Verdes, Insurgentes Norte o Martín Carrera

para incorporarte a la zona de Indios Verdes, Insurgentes Norte o Martín Carrera Carretera Lechería-Texcoco es la opción si te encuentras cerca de la plaza de cobro Ojo de Agua con el fin de tomar más adelante la Vía Morelos

es la opción si te encuentras cerca de la plaza de cobro Ojo de Agua con el fin de tomar más adelante la Vía Morelos Avenida Central para salir a la altura de Oceanía o San Lázaro

para salir a la altura de Oceanía o San Lázaro Vía José López Portillo para desviarte por la zona de Ecatepec o Coacalco

para desviarte por la zona de Ecatepec o Coacalco Circuito Exterior Mexiquense para rodear por Ecatepec o Tlalnepantla

También recuerda que se puede tomar el transporte público que no pasen directamente por la México-Pachuca, por lo que recomendamos salir con tiempo ya que el tránsito está complicado por el Regreso a Clases.

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