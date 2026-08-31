Embajada de Australia en México abrió vacantes en CDMX con salario de 34 mil pesos; estos son los requisitos

¿Andas en búsqueda de trabajo y tienes experiencia como asistente ejecutivo? Entonces en las vacantes que abrió la Embajada de Australia de México en la Ciudad de México (CDMX) podría estar la oportunidad que tanto has esperado.

De acuerdo a la convocatoria oficial, se trata de una oportunidad laboral para el puesto de asistente ejecutivo del embajador, el cual ofrece un contrato permanente y de tiempo completo, así como un salario de 34 mil 478 pesos mensuales, lo que equivale a 413 mil 736 pesos anuales.

Si te interesa, debes de apurarte ya que la fecha límite para postularte será el próximo domingo 6 de septiembre a las 21:30 horas (tiempo del centro del país).

Embajada de Australia en México La oportunidad labora es que tiene dos vacantes disponibles en la CDMX (Captura de pantalla | Embajada de Australia en México)

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¿Cuáles son las tareas de la vacante de la Embajada de Australia en México?

La oportunidad laboral que te contamos tiene dos vacantes y ahí se deben de realizar las siguientes tareas:

Brindar apoyo y asesoría de alta calidad el embajador

de alta calidad el embajador Apoyar a las funciones generales de la embajada

Gestión de la agenda del embajador, eso incluye sus viajes y la coordinación de reuniones con políticos, económicos, empresarios y otros miembros de cuerpos diplomáticos en el país

Esto implica que la persona pueda trabajar fuera del horario habitual, por lo que se debe de considerar si se quiere aplicar.

Requisitos y paso a paso para aplicar a la vacante de la Embajada de Australia en México

Los requisitos específicos para la vacante no vienen en la convocatoria; sin embargo, para aplicar deberás de entrar al apartado de trabajo de la Embajada de Australia en México.

Para poder seguir debes de generar un usuario y una contraseña; sin embargo, toma en cuenta que todo el proceso será en inglés.

Si tienes dudas puedes escribir al correo recruitment.mexico@dfat.gov.au, ahí te responderán todo acerca de la oportunidad laboral; sin embargo, no recibirán por ahí ningún documento ni tu currículum vitae, ya que no es el canal correcto.

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