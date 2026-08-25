Tolantongo, el cañón de Hidalgo a 90 km de Pachuca ideal para dormir junto a las aguas termales: ¿cuánto cuesta acampar para el Día del Abuelo 2026?

Acampar en el Cañón de Tolantongo, en el municipio de Cardonal, Hidalgo, puede ser el plan perfecto para pasar el fin de semana del Día del Abuelo (que en 2026 cae viernes). El acampe cuesta $250 pesos por tienda la noche, e incluye acceso a las grutas, albercas escalonadas y el río termal, ideal para descansar en un entorno relajado rodeados de naturaleza.

El destino cuenta con una tarifa preferencial para adultos mayores y la posibilidad de sumergirse en estas grutas naturales que mantienen una temperatura constante de 36° todo el año.

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Aguas termales, campamento y más, ¿cuáles son los principales atractivos de las grutas de Tolantongo?

Las grutas son un sistema de cuevas naturales formadas en roca caliza por aguas termales que emergen a 36 grados constantes durante todo el año, sin calentamiento artificial. En su interior hay formaciones de travertino y techos de hasta 15 metros de altura. El complejo incluye un río termal de 1.5 kilómetros, seis albercas escalonadas y un cañón de 800 metros.

El destino es administrado por la comunidad indígena Ñähñu del Ejido El Alberto, que mantiene un cupo limitado para preservar el ecosistema. Según el sitio, hospedarse dentro del cañón permite usar las aguas de madrugada sin visitantes y acceder a las áreas termales fuera del horario regular.

El agua termal en Tolantongo emerge a 36 grados constantes durante todo el año. (Grutas de Tolantongo)

¿Cuánto cuesta acampar y entrar a las Grutas de Tolantongo?

Quienes vayan a las Grutas de Tolantongo deben saber que la entrada general cuesta $230 pesos por persona, tarifa que también aplica a niños desde los 5 años; los menores de esa edad no pagan. Los adultos mayores con credencial del INAPAM acceden con 50% de descuento, es decir, $115 pesos, presentando la credencial en taquilla. El estacionamiento cuesta $50 pesos por vehículo al día, y los grupos de 40 personas o más obtienen 10% de descuento más dos cortesías para el organizador. Estos boletos dan acceso completo a grutas, albercas, río y cañón.

En tanto, el área de campamento tiene un costo de $250 pesos por tienda por noche, con sanitarios y agua incluidos. La renta de tienda para dos personas, con sleeping bag, cuesta $350 pesos.

Para quienes prefieran pasar el Día del Abuelo en cabaña, las opciones son:

Básica (2 personas): $900 pesos por noche, con cama matrimonial, baño y acceso termal

(2 personas): $900 pesos por noche, con cama matrimonial, baño y acceso termal Familiar (4 personas): $1,400 pesos, con dos camas, baño privado y vista al cañón

(4 personas): $1,400 pesos, con dos camas, baño privado y vista al cañón Premium (4 a 6 personas): $2,200 pesos, con jacuzzi termal privado, sala y terraza panorámica

Un dato clave antes de viajar: el pago es únicamente en efectivo. Dentro del cañón no hay cajeros ni terminales de tarjeta, por lo que conviene retirar dinero en Ixmiquilpan, la última ciudad con servicios bancarios en la ruta. El destino abre todos los días de 7:00 a 20:00 horas, con cupo limitado diario. Las tarifas son orientativas y pueden variar en temporada alta.

¿Cómo llegar a Tolantongo desde Pachuca y qué tener en cuenta antes de viajar?

Desde Pachuca, el trayecto es de 90 kilómetros y demanda aproximadamente hora y media, por la ruta Pachuca–Actopan (carretera libre), luego Actopan–Ixmiquilpan y finalmente Ixmiquilpan–El Cardonal–Tolantongo. Desde la Ciudad de México son 180 kilómetros y entre 2.5 y 3 horas, mientras que desde Querétaro son 200 kilómetros con un tiempo similar. Todas las rutas son por carretera pavimentada.

Antes de llegar a las grutas, el destino recomienda cargar gasolina en Ixmiquilpan, ya que no hay servicio en el camino ni dentro del cañón, y llegar temprano los fines de semana, cuando el lugar puede llenarse antes de las 10 de la mañana. También advierte que la señal celular es limitada, por lo que conviene descargar mapas sin conexión antes de salir, y que no es recomendable llegar de noche.

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