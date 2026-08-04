Últimos llamados en Jalisco y el 31 de agosto 2026 cierra el registro para que niñas y niños viajen gratis en camión: requisitos y cómo registrarse

El Gobierno de Jalisco confirmó la ampliación del periodo de registro para niñas y niños que buscan el apoyo al transporte público sin costo. La ampliación del periodo de registro aplica para menores de entre 5 y 12 años y permanece abierta hasta el 31 de agosto de 2026, según información difundida por la dependencia estatal a cargo del programa Yo Jalisco.

Las autoridades detallan los requisitos que deben cumplir los tutores y explican cómo registrarse a través de la plataforma digital de la Tarjeta Única. El trámite exige la Clave Única de Registro de Población del menor y una cita presencial para la entrega del plástico correspondiente en el módulo elegido.

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¿Cuáles son los requisitos para el registro de transporte gratuito en Jalisco?

El trámite de incorporación al programa depende de un proceso digital antes de la etapa presencial. La plataforma oficial de la Tarjeta Única concentra todo el proceso de afiliación y evita que las familias acudan sin cita previa a los módulos.

El paso a paso para completar el registro es el siguiente:

Entra a la plataforma de la Tarjeta Única del programa. Agenda una cita presencial en el módulo de tu preferencia. Selecciona la opción “Agregar infante (5 a 12 años)”. Captura la CURP de la niña o el niño. Descarga el comprobante de la cita que genera el sistema. Acude puntual el día asignado junto con el menor. Recibe y activa la tarjeta en el módulo seleccionado.

Antes de iniciar el trámite conviene revisar dos categorías de exigencias distintas. Por un lado, los criterios que debe cumplir la niña o el niño:

Tener entre 5 y 12 años de edad

Residir junto a su familia en el estado de Jalisco

Contar con la Tarjeta Única o iniciar su trámite de obtención

Padres y tutores deben agendar cita y capturar la CURP del menor en la plataforma oficial. (Gobierno de Jalisco)

Por otro lado, la documentación que solicita la plataforma:

CURP del menor de edad

Comprobante de la cita generado por el sistema

Presencia física del tutor y del menor el día asignado

La Clave Única de Registro de Población del menor resulta indispensable para validar su identidad dentro del sistema. Una vez capturado ese dato, la plataforma genera el comprobante de la cita que confirma el día de la atención presencial.

¿Dónde se ubican los módulos de atención en Jalisco para el trámite?

En el Área Metropolitana de Guadalajara, los principales puntos de atención son las Oficinas de Gobierno, en la colonia Obrera, y la Secretaría de Igualdad Sustantiva, en la Zona Centro. A ellos se suman los módulos Juárez, Tetlán y San Juan de Dios, distribuidos en distintos puntos de la ciudad para este beneficio de transporte..

También operan micromódulos en Periférico Norte, Periférico Sur, Ávila Camacho, Arcos de Zapopan y la Central de Autobuses, entre otros puntos habilitados. El horario de atención en todos los módulos es de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes según lo reportado.

Se recomienda a las familias confirmar la ubicación exacta y disponibilidad de citas antes de acudir a cualquier módulo. La prórroga busca incorporar a 15 mil beneficiarios adicionales, que se suman a los 15 mil 256 registros ya validados en la primera etapa, con la meta de alcanzar 30 mil menores apoyados en la entidad.

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