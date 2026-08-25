El lugar ideal para ver el eclipse lunar del 27 de agosto 2026: este rancho en Baja California es el único en México certificado oficialmente como ‘cielo oscuro’

Rancho La Concepción, ubicado en la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California, es el único alojamiento en México certificado oficialmente por DarkSky International para presenciar el eclipse lunar del 27 de agosto.

La organización otorgó el sello DarkSky Approved Lodging a este hospedaje por preservar un cielo nocturno transparente sin contaminación lumínica. El destino rodeado por el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir se posiciona como un sitio ideal para contemplar los tonos cobrizos de la luna durante su punto máximo.

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¿Por qué Rancho La Concepción es el lugar ideal para ver el eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 en Baja California?

La calidad de la atmósfera en Rancho La Concepción cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución que opera el Observatorio Astronómico Nacional en el cercano Cerro de la Cúpula. Mientras la sombra de la Tierra cubre progresivamente el disco lunar a más de 2,800 metros de altura, el aislamiento de la sierra garantiza una visión limpia sin interferencias de luz artificial.

Las instalaciones del rancho cuentan con iluminación ambiental cálida y orientada exclusivamente hacia el suelo para proteger la visibilidad de las estrellas. La oferta de hospedaje para presenciar el evento contempla alternativas de alojamiento para distintos presupuestos según la cantidad de huéspedes:

La Casa de las Estrellas: opción rústica para dos personas con terraza abierta por $3,150 pesos la noche.

opción rústica para dos personas con terraza abierta por $3,150 pesos la noche. La Casita de Adobe: cabaña equipada para cuatro huéspedes con porche y zona de fogata por $4,080 pesos.

cabaña equipada para cuatro huéspedes con porche y zona de fogata por $4,080 pesos. La Cabaña en el Establo: alojamiento de madera para siete personas con cocina completa por $5,800 pesos.

Rancho La Concepción, en Baja California Rancho La Concepción, en Baja California, es un sitio recomendado para observar fenómenos astronómicos como el eclipse de este 27 de agosto de 2026. (Instagram Rancho La Concepción)

¿En qué estados de México se verá el eclipse lunar del 27 de agosto de 2026?

Los reportes de divulgación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) confirman que el eclipse parcial de Luna será visible en las 32 entidades del territorio nacional. La cobertura geográfica permite seguir el paso de la umbra desde cualquier punto del país sin requerir filtros o gafas especiales:

Región Norte y Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Sinaloa.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Sinaloa. Región Centro y Valle de México: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.

Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Querétaro. Región Occidente y Bajío: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Colima y San Luis Potosí.

Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Colima y San Luis Potosí. Región Sur y Sureste: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿A qué hora empieza y alcanza su punto máximo el eclipse lunar en el horario de México?

Los cálculos del INAOE marcan el inicio del evento astronómico durante la noche del jueves 27 de agosto, concluyendo en las primeras horas del viernes 28. El cronograma ajustado al tiempo del centro de México comprende los siguientes horarios oficiales:

Fase penumbral : la Luna entra en la penumbra a las 19:23 horas .

: la Luna entra en la penumbra a las . Fase parcial: la umbra terrestre empieza a oscurecer el disco lunar a las 20:33 horas.

la umbra terrestre empieza a oscurecer el disco lunar a las 20:33 horas. Punto máximo del eclipse: momento de mayor cobertura y coloración rojiza fijado a las 22:12 horas.

momento de mayor cobertura y coloración rojiza fijado a las 22:12 horas. Término del eclipse parcial: la sombra principal abandona la superficie del astro a las 23:51 horas.

la sombra principal abandona la superficie del astro a las 23:51 horas. Cierre del fenómeno: la fase penumbral concluye definitivamente a las 01:01 horas del viernes 28 de agosto.

En las zonas de Baja California que operan con el horario del Pacífico, la fase máxima ocurrirá a las 20:12 horas locales.

¿Cómo ver el eclipse lunar, qué recomendaciones seguir y cuáles cuidados se deben tener?

La NASA aclara que a diferencia de los eventos solares, observar un eclipse lunar no representa ningún riesgo para la visión humana. Las pautas para apreciar el fenómeno sin inconvenientes contemplan estas medidas:

No se requieren filtros, visores ni lentes especiales para mirar el fenómeno a simple vista.

Emplear binoculares o telescopios sencillos permite apreciar con mayor definición el avance de la sombra sobre los cráteres lunares.

sencillos permite apreciar con mayor definición el avance de la sombra sobre los cráteres lunares. Buscar lugares abiertos alejados de la iluminación urbana con horizonte despejado hacia el este-sureste.

con horizonte despejado hacia el este-sureste. Consultar el pronóstico meteorológico local, ya que la presencia de nubosidad densa o lluvia es el único factor que dificulta la visibilidad.

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