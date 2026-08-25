¡San José Chiapa bajo las amenazas del poder! Vecinos denuncian grupos de choque del gobierno de Armenta en Puebla

¿Hasta dónde puede llegar un gobierno para imponer un proyecto? En San José Chiapa, Puebla, los vecinos llevan cinco meses resistiendo la construcción de una recicladora de basura que el gobierno morenista de Alejandro Armenta pretende instalar a escasos metros de sus hogares. Lo que comenzó como una protesta pacífica con la consigna “¡No a la recicladora, queremos un bosque!”, hoy se ha convertido en una lucha por la vida misma.

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Desde el inicio de las manifestaciones, la respuesta del gobierno no ha sido el diálogo, sino la fuerza: patrullas, tanquetas y antimotines han sido desplegados para intimidar a la comunidad. Pero la represión escaló a niveles alarmantes cuando circuló un audio que estremece; Roberto Dominguez nos cuenta.

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