Leer en voz alta, escribir a mano y hacer cuentas: el método de 30 minutos que mejoró la memoria de los adultos mayores de 60 años, según un estudio

Un lápiz, un cuaderno y algunas cuentas simples bastan para activar mejoras concretas en la memoria de los adultos mayores de 60 años, según revela un nuevo estudio. El método se llama StrongerMemory y propone solo 30 minutos diarios, divididos en tres bloques de diez, para lograr una mejora de memoria medible en apenas 12 semanas.

La investigación, publicada en Educational Gerontology, siguió durante 12 semanas a personas mayores de 59 años con quejas de memoria. El puntaje cognitivo promedio de los participantes subió de 12,73 a 13,26 sobre 15 puntos, con avances concentrados en tareas de recuerdo.

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¿Cómo ayuda el método StrongerMemory a la memoria de los adultos mayores de 60 años?

El estudio señala que ese conjunto de actividades estimula la corteza prefrontal, la región del cerebro asociada con la memoria de trabajo y la atención. Esa área concentra buena parte de las funciones que muestran cambios con el paso de los años en los adultos mayores de 60 años.

Beneficios puntuales de cada práctica para los adultos mayores de 60 años:

Lectura en voz alta: refuerza la memoria auditiva y facilita la retención de información nueva a corto plazo.

refuerza la memoria auditiva y facilita la retención de información nueva a corto plazo. Escritura a mano: mejora la planificación del pensamiento y ordena ideas antes de expresarlas.

mejora la planificación del pensamiento y ordena ideas antes de expresarlas. Cálculo simple: entrena la atención sostenida y la agilidad mental para tareas cotidianas.

Una explicación frecuente en la literatura científica es la reserva cognitiva del cerebro, la capacidad de sostener funciones pese al envejecimiento gracias a redes neuronales más robustas. La repetición de tareas que exigen atención, lenguaje, coordinación y cálculo refuerza esos circuitos con el tiempo.

Reserva cognitiva: la teoría detrás de la mejora de memoria en personas mayores de 60 años. (Getty Images)

¿Qué otros estudios respaldan la mejora de memoria en los adultos mayores de 60 años?

Una revisión publicada en British Journal of Sports Medicine encontró que las intervenciones regulares de estimulación cerebral se asocian con mejoras en la cognición general y la memoria en personas mayores. Los beneficios documentados dependen de la regularidad, no de una sola práctica aislada.

El ensayo START, publicado en el Journal of the American Medical Directors Association, evalúa tres minutos diarios de entrenamiento cognitivo computarizado en más de 6.500 adultos de 50 años o más durante seis semanas. Los participantes muestran mejoras en atención, memoria y pensamiento frente al grupo de control.

Un estudio de 20 años difundido por Science Daily reveló que los adultos mayores de 65 años que completan cinco o seis semanas de entrenamiento de velocidad de procesamiento visual reducen 25% su riesgo de demencia frente al grupo sin intervención. Los propios autores describen ese resultado como el único con efecto significativo entre los enfoques evaluados.

Adoptar una rutina corta y sin costo aparece como una opción accesible para los adultos mayores de 60 años que buscan cuidar su memoria en el día a día. La constancia, más que la intensidad, marca la diferencia según los propios participantes del estudio.

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