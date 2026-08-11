Lo revela el INAPAM: el “escudo protector” que personas mayores de 60 años pueden construir para defender al cerebro del deterioro cognitivo

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) reveló que la reserva cognitiva funciona como un escudo protector para defender al cerebro de los efectos del envejecimiento y retrasar el deterioro cognitivo en la vejez.

Especialistas de la institución federal explican que este mecanismo de defensa se basa en la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones neuronales y compensar el desgaste biológico mediante la estimulación mental constante. El organismo ofrece guías de entrenamiento mental de acceso totalmente gratuito para que las personas de 60 años en adelante fortalezcan su reserva cognitiva y protejan su autonomía en el hogar.

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¿Qué es la reserva cognitiva y cómo ayuda a proteger el cerebro de los adultos mayores?

La Dirección de Gerontología del INAPAM define la reserva cognitiva como la capacidad acumulada del cerebro para resistir daños neuronales o cambios biológicos sin manifestar pérdida de funciones mentales. Con el paso de los años, el sistema nervioso experimenta alteraciones químicas e inflamatorias que reducen la velocidad de procesamiento de información. Este escudo mental permite que las neuronas sanas asuman el trabajo de las lesionadas para preservar la memoria de trabajo y la agilidad de respuesta en la vida cotidiana.

El Manual de Estimulación Cognitiva publicado por la Secretaría de Bienestar señala que este mecanismo defensivo no es fijo, sino que se edifica a través de diferentes acciones de estimulación cognitiva complementarias:

Entrenamiento de la memoria: elaborar listas de supermercado e intentar recordarlas de memoria, llevar una agenda de actividades y escribir un diario personal.

elaborar listas de supermercado e intentar recordarlas de memoria, llevar una agenda de actividades y escribir un diario personal. El ejercicio de la concentración: realizar una sola tarea a la vez evitando la multitarea, practicar juegos de mesa y aprender habilidades manuales como tejido o cerámica.

realizar una sola tarea a la vez evitando la multitarea, practicar juegos de mesa y aprender habilidades manuales como tejido o cerámica. El fortalecimiento del razonamiento: dedicar entre 10 y 30 minutos a la lectura diaria, calcular mentalmente precios al hacer compras y organizar el día por orden de complejidad.

dedicar entre 10 y 30 minutos a la lectura diaria, calcular mentalmente precios al hacer compras y organizar el día por orden de complejidad. El desarrollo de la cognición social: identificar emociones, participar en dinámicas de expresión corporal y debatir eventos de actualidad o películas en familia.

Estimulación cognitiva en adultos mayores INAPAM recomienda distintos ejercicios para entrenar la memoria, la atención y la concentración en los adultos mayores. (Imagen ilustrativa generada con IA)

¿Por qué el INAPAM recomienda ejercitar la mente de forma continua a partir de los 60 años?

Especialistas del Instituto Nacional de Geriatría explican que los cambios biológicos del envejecimiento suelen ralentizar la memoria y disminuir la atención en personas adultas mayores. La reserva cognitiva creada a través del hábito diario estimula la plasticidad neuronal, permitiendo que el cerebro se adapte a retos continuos y compense de forma natural la pérdida gradual de masa cerebral.

La práctica constante de la gimnasia mental fortalece la autonomía operativa y reduce los riesgos de desorientación o accidentes en la tercera edad. La construcción activa de este escudo cerebral garantiza una vejez digna, saludable y con plena agilidad mental.

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