Cancelarán de forma definitiva la licencia de conducir en Jalisco a todos los conductores que hayan acumulado dos de estas suspensiones en el mismo año

Un automovilista en Jalisco corre el riesgo de terminar con la licencia de conducir cancelada si acumula dos suspensiones temporales en un mismo año, según la normativa estatal de movilidad vigente. La medida golpea directo a los reincidentes y cierra la puerta a cualquier trámite de reposición, pues los conductores de Jalisco quedan bajo vigilancia directa de las autoridades de Tránsito en cuanto registran la primera sanción.

Los conductores que acumularon dos de estas suspensiones en el mismo año pierden de forma permanente el derecho a manejar en territorio jalisciense, sin posibilidad de tramitar una reposición ante la Secretaría del Sistema de Movilidad.

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¿Cuándo pierde vigencia la licencia de conducir en Jalisco?

El artículo 190, fracción VI, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece que cualquier automovilista o chofer que acumule dos suspensiones temporales de su licencia en el lapso de un año pierde el derecho a manejar de forma permanente, mediante la cancelación definitiva del documento. El Reglamento de la misma ley extiende el criterio a operadores de transporte público y taxis

La licencia de conducir en Jalisco pierde vigencia de manera definitiva cuando el titular acumula dos suspensiones temporales dentro del mismo año calendario, sin importar si las faltas ocurren en distintos municipios del estado. El conteo inicia desde la primera sanción confirmada y corre de forma continua durante los doce meses siguientes.

Los agentes de Tránsito y Vialidad registran cada suspensión en el sistema estatal de movilidad, por lo que un conductor no puede evadir el rastreo al cambiar de municipio dentro de Jalisco. La segunda suspensión activa la cancelación automática del trámite y elimina cualquier posibilidad de apelación administrativa una vez confirmada la resolución.

El proceso aplica por igual a licencias tipo particular, chofer y de motociclista, aunque cada modalidad conserva sus propios periodos de vigencia antes de la primera suspensión registrada en el historial del conductor. La reincidencia borra cualquier diferencia entre categorías de licencia una vez que se confirma la segunda falta grave dentro del plazo legal.

Dos suspensiones bastan para perder la licencia para siempre. (Canva Pro)

¿Qué trámites debe hacer un conductor tras la cancelación en Jalisco?

Una vez notificada la cancelación, el conductor de Jalisco debe entregar el documento físico en las oficinas de la Secretaría del Sistema de Movilidad dentro del plazo que fija la resolución administrativa correspondiente. El trámite de entrega no admite representantes ni gestores externos ajenos al titular sancionado.

La normativa estatal no contempla un periodo de gracia ni un curso de reincorporación que permita recuperar el documento antes de que transcurra un plazo mínimo fijado por la autoridad de movilidad. Solicitar una licencia nueva antes de tiempo expone al conductor a una negativa automática por parte del sistema estatal.

Quienes operan transporte de pasajeros o de carga enfrentan además la baja inmediata de su registro ante la dependencia correspondiente, lo que impacta directamente su actividad laboral en Jalisco. La reincidencia afecta también a choferes profesionales sin distinción del tipo de unidad que conduzcan.

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