Multarán por ley en Edomex con hasta $586.55 pesos a todos los conductores que cometan este error muy común al estacionar el auto

Un descuido común al aparcar puede salir caro en Edomex. Las autoridades de movilidad aplican una multa de hasta $586.55 pesos a los conductores que cometen este error muy común al estacionar el auto: dejar el motor encendido al bajar del vehículo.

Lo más recomendable para cualquier conductor en Edomex es apagar el motor siempre al estacionar, sin excepción, para evitar una sanción económica evitable de cientos de pesos en las calles mexiquenses.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto pagarán los conductores en Edomex por dejar el motor encendido?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México, en su artículo 99, fracción VI, obliga al conductor a apagar el motor cuando abandona el vehículo estacionado en la vía pública. La Tabla de Infracciones, en el apartado J de “Estacionamiento”, fracción XX, fija la multa mínima en 3 UMA, la media en 4 y la máxima en 5 UMA, equivalente al tope de $586.55 pesos.

El monto exacto de la multa depende de la gravedad del caso que determine la autoridad de tránsito al momento de la infracción. En Edomex, la sanción mínima parte de 3 UMA, equivalentes a $351.93 pesos, mientras el tope llega a 5 UMA.

La cifra máxima de $586.55 pesos representa el límite legal que puede pagar un conductor por este descuido específico. El cálculo se actualiza cada año conforme al valor vigente de la UMA, que en 2026 se ubica en $117.31 pesos.

Este esquema de tres niveles busca que la sanción sea proporcional a las circunstancias de cada caso registrado. La fracción VI del artículo 99 deja claro que el motor apagado es una obligación, no una recomendación, para todo automovilista en la entidad.

Así castiga el Edomex a los conductores que dejan el motor del auto encendido cuando estacionan. (Crédito: Inteligencia Artificial | Grok)

¿Cómo evitar la sanción por motor encendido al estacionar en Edomex?

La forma más simple de evitar esta multa es apagar el motor de inmediato al bajar del vehículo, sin importar el tiempo que se planee permanecer estacionado. El Reglamento de Tránsito no distingue entre paradas cortas o prolongadas para efectos de esta obligación.

Los conductores en Edomex también deben revisar que el vehículo quede correctamente asegurado y sin obstruir la vía pública, conforme a las demás reglas del artículo 99. Dejar el auto en marcha por el aire acondicionado o la música no exime de la sanción.

Antes de bajar del automóvil, conviene verificar que las llaves estén fuera del contacto y que ninguna luz del tablero indique el motor encendido. Esta simple revisión evita una multa de hasta $586.55 pesos y reduce el riesgo de robo del vehículo desatendido.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.