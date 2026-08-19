Hay tinacos subsidiados en Chihuahua: Requisitos, registro y cómo puedes ahorrar hasta 2,500 pesos

Un tinaco es una de las mejores formas de almacenar agua, un recurso que mejora la calidad de vida de las familias mexicanas, sobre todo, en estados como Chihuahua, donde se registran altas temperaturas.

Por esta razón, los gobiernos municipales y los organismos de agua estatales buscan apoyar a los ciudadanos con programas de tinacos subsidiados. Te decimos cómo puedes obtener el tuyo en Chihuahua.

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¿Cómo obtener tinacos subsidiados en Chihuahua?

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en Chihuahua informó a los ciudadanos que ya está disponible el programa de Subsidio de Tinacos 2026. Ahora, podrás obtener un tinaco de 750 litros para tu casa que suelen costar alrededor de 3,300 pesos a solo $800 pesos, lo que significa un ahorro de $2,500 pesos.

Para obtener el tuyo, únicamente, debes realizar tu registro y presentar la documentación solicitada.

Mantenemos la cercanía con las familias juarenses y atendemos sus necesidades gracias al programa 𝐀𝐠𝐮𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐓𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐋𝐨𝐬 𝐊𝐢𝐥𝐨́𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬: 𝐥𝐚 𝐉𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐠𝐨.💧

Hoy ya sumamos más de 𝟏,𝟖𝟎𝟎 tinacos entregados a los vecinos de esta zona.💧 pic.twitter.com/RUetsPFSMD — JMAS Juárez (@jmasjuarez) July 21, 2026

Requisitos para obtener un tinaco subsidiado

Primero, descarga el formato de solicitud de tinaco subsidiado en este ENLACE y envía al WhatsApp: (614) 295-79-29. Además, debes de cumplir con lo siguiente:

Que el agua sea utilizada exclusivamente para uso doméstico

• Presentar identificación oficial vigente ( INE ) que coincida con el domicilio

( ) que coincida con el domicilio • El beneficiario deberá encargarse de la transportación e instalación

Si resultas beneficiado recibirás un mensaje con el lugar, fecha y horario de entrega de tu tinaco subsidiado. Recuerda que cuentas hasta con seis mensualidades con cargos tu recibo del agua para pagar tu tinaco subsidiado.

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