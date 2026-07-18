Es oficial por la Legislatura de Querétaro: anuncian medida que impactará en un importante impuesto del estado

La Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso de Querétaro avala una serie de ajustes fiscales que ya generan dudas entre contribuyentes de la entidad. Los diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Adriana Elisa Meza Argaluza y Ulises Gómez de la Rosa respaldan el dictamen en comisión y afirman que la iniciativa responde a observaciones de la federación sin adelantar montos ni fechas de aplicación.

El cambio legislativo toca de forma directa la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro y las reglas de reparto de recursos entre los municipios de la entidad. Especialistas en materia fiscal ambiental advierten sobre el alcance real de la reforma, mientras el Congreso local evita precisar el impacto económico exacto que enfrentarán las empresas obligadas al pago del gravamen.

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¿Qué cambia el impuesto por emisión de gases en Querétaro?

El diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera explica que el gravamen no crea un nuevo impuesto en Querétaro, pues el cobro opera desde 2021. La reforma únicamente precisa el alcance del cobro y establece que solo se gravan las emisiones directas de gases de efecto invernadero generadas en el territorio estatal.

La comisión legislativa ajusta el marco jurídico vigente para alinear el cobro del gravamen con criterios recientes emitidos por el Poder Judicial de la Federación. Ángeles Herrera descarta un aumento de tasas y asegura que la reforma tampoco incorpora nuevos contribuyentes al padrón del impuesto ambiental queretano.

Las emisiones indirectas, ligadas al consumo eléctrico, quedan fuera del cobro estatal y corresponden de forma exclusiva a la autoridad federal. Las empresas obligadas reportan sus emisiones directas anuales ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes estatal, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro.

Legislatura de Querétaro Querétaro no crea un nuevo impuesto: solo aclara el cobro por emisión de gases. (Legislatura Querétaro | Facebook)

¿Cómo afecta el fondo de fomento municipal en Querétaro?

La Auditoría Superior de la Federación detecta falta de claridad en la distribución del Fondo de Fomento Municipal entre los ayuntamientos de Querétaro. El esquema de reparto mantiene los porcentajes históricos de 80 y 20 por ciento, aunque ahora la ley detalla cómo se divide el total de los recursos.

Los 18 municipios de Querétaro reciben los mismos recursos que ya tenían asignados bajo el esquema previo a la reforma. El Congreso local transparenta el mecanismo de reparto para cumplir con la observación federal y evitar futuras impugnaciones legales sobre el manejo del fondo.

Cámaras empresariales de Querétaro piden mayor certeza operativa antes de que la reforma entre en vigor en la entidad. La Comisión de Planeación y Presupuesto aún no fija una fecha exacta para la publicación del decreto final en el Periódico Oficial del estado.

Contribuyentes y empresas de Querétaro deben revisar los tiempos de vigencia de la reforma antes de presentar sus declaraciones ante la Secretaría de Finanzas. El impuesto ambiental estatal aporta más de 312 millones de pesos a las finanzas públicas conforme a las proyecciones del presupuesto 2026, un monto que crece cada año.

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