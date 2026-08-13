Beca de hasta 9 mil pesos para estudiantes de la UAEMéx; últimos días de registro

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) cuenta con un apoyo económico dirigido a alumnos de estudios avanzados con el objetivo de que puedan continuar su desarrollo académico y su monto es de hasta 9 mil pesos.

Se trata de la Beca para Estudios Avanzados: Escolaridad Otoño 2026 y se entrega conforme al promedio obtenido en el periodo regula inmediato anterior, en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

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¿Cuál es la fecha límite para solicitar la Beca UAEMéx?

La fecha límite para registrarse es el 14 de agosto, a través del sitio oficial sibecas.uaemex.mx. El USUARIO es el número de cuenta y la CONTRASEÑA es el UNIP.

Del 1 al 4 de septiembre se realizará la revisión y dictaminación, mientras que el día 11 del mismo mes se darán a conocer los resultados.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la beca UAEMex de Estudios Avanzados?

Estar inscritos en el periodo escolar regular otoño 2026

regular otoño 2026 Haber aprobado con calidad académica regular en el periodo primavera 2026 y contar con un promedio mínimo de 8.5 de los estudios inmediato anteriores o del semestre inmediato anterior

regular en el y contar con un promedio mínimo de 8.5 de los estudios inmediato anteriores o del semestre inmediato anterior Encontrarse dentro del periodo regular de acuerdo con los periodos lectivos del programa

de acuerdo con los del programa Registrar o actualizar el Estudio Socieconómico de manera objetiva y veraz, el cual estará sujeto a un proceso de validación

de manera objetiva y veraz, el cual estará sujeto a un proceso de validación No contar o participar durante el mismo periodo escolar con otra beca otorgada por la UAEMéx

¡Solicita la Beca Estudios Avanzados: Escolaridad Otoño 2026 de la UAEMéx! 🎓✨



Si estás cursando una Especialidad, Maestría o Doctorado, aprovecha esta oportunidad e inicia tu registro. #CienciaAbiertaQueTransforma #tuaeméx pic.twitter.com/tX5HjEebHQ — Secretaría de Ciencia UAEMéx (@SIEA_UAEMex) August 11, 2026

¿Cuál es el monto de la Beca UAEMéx?

La beca tendrá una duración de un semestre, correspondiente al periodo regular otoño 2026 y será de:

Especialidad: Hasta 6 mil pesos

Maestría: Hasta 7 mil pesos

Doctorado: Hasta 9 mil pesos

La beca se entregará conforme al desempeño académico del alumnado en el periodo inmediato anterior, de acuerdo con lo siguiente:

8.5-8.9 Beca: 50%

9.0-9.5 Beca: 75%

9.6-10.0 Beca: 100%

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