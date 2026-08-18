Resultados Mi derecho, mi lugar 2026: ¿Qué hacer si no me quedé en la prepa que quería?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los resultados del examen Ecoems 2026 para el ingreso a los bachilleratos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Pero no te quedaste en la prepa que querías? No te preocupes, si quieres estudiar en alguna institución pública, entonces debes de registrarte en el periodo extraordinario y aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

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CONSULTA LOS RESULTADOS DEL CONCURSO DE INGRESO AL BACHILLERATO #ECOEMS2026 ⬇️https://t.co/j8KtlaiTN4 — CCH UNAM (@CCHUNAM) August 18, 2026

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¿Cómo registrarte en el periodo extraordinario del examen Mi derecho, mi lugar 2026?

Lo primero que tienes que saber es que el periodo iniciará el próximo miércoles 19 y concluirá el miércoles 26 de agosto, entre más rápido lo hagas, más rápido podrás tener tu lugar en algún bachillerato público.

Esto debes de hacer si no te quedaste en tu opción elegida:

Entra al portal Mi derecho, mi lugar 2026

Revisa los planteles disponibles

Inscribe tus opciones con la asignación en la mano, acta de nacimiento, CURP, certificado de secundaria y fotografías

con la asignación en la mano, acta de nacimiento, CURP, certificado de secundaria y fotografías Toma en cuenta que cada escuela publica sus propias fechas

Entre las opciones que están disponibles son el Bachilleres, CONALEP, CETIS, CBTIS y bachilleratos estatales que tengan cupo. “Las plazas se toman conforme se registran”, menciona la SEP.

Recomendaciones si no te quedaste en la prepa de CDMX o Edomex que querías

Si estas en esta situación, toma en cuenta lo siguiente:

Lee bien tu resultado porque no es lo mismo “me asignaron otra escuela” a “no me asignaron”

a Guarda tu comprobante para posibles aclaraciones

para posibles aclaraciones Si hay algún problema, reporta a Educatel 800 288 66 88 o escribe al correo contacto.miderechomilugar@sems.gob.mx, tienes hasta el 28 de agosto

Aparte, si no te gustan las opciones que hay disponibles, entonces puedes inscribirte a un plantel privado si tienes las posibilidades o esperar un año y volverlo a intentar.

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