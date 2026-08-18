¿Qué autos no circulan mañana 18 de agosto de 2026?

El Hoy No Circula aplica este martes 18 de agosto de 2026 en la CDMX y en el Edomex para los vehículos con engomado rosa y ciertas especificaciones. La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que si vas a salir te conviene revisar el calendario del programa ambiental.

Este martes, el Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Edomex donde está vigente la regulación, 18 municipios del Valle de México y otros 30 del Valle de Toluca.

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¿Qué autos no circulan el martes 18 de agosto?

Según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula tiene el objetivo de reducir los niveles de contaminantes en el ambiente para proteger la salud de los habitantes del Valle de México y la Zona Conurbada.

Por esta razón, los autos que no circulan el martes son los que seinen las siguientes características:

Engomado: Rosa

Placas: 7 y 8

Terminación: 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 11 de agosto en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/WWH7vdwVzj — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 11, 2026

¿Qué autos sí pueden circular este martes?

Los automóviles con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos, están exentos en condiciones normales. También pueden circular motocicletas, taxis, transporte público y determinados vehículos de emergencia y servicios especiales.

Recuerda que las condiciones pueden cambiar si la CAMe decreta una contingencia ambiental. En ese escenario, podrían ampliarse las restricciones y afectar a más vehículos.

¿De cuánto son las multas por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Incumplir el Hoy No Circula puede salir caro. En el Estado de México, la sanción puede llegar hasta 20 UMA, equivalente a $2,346 pesos, además de que el automóvil puede ser enviado al corralón.

En la Ciudad de México, las multas por no respetar la restricción van de $2,346 a $3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito capitalino.

Así que, si tu auto tiene engomado rosa, placas 7 u 8 y holograma 1 o 2, lo mejor es dejarlo en casa este martes y consultar cualquier actualización oficial antes de que enciendas el motor.

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