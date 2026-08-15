Aire contaminado en CDMX por partículas PM2.5; así esta la calidad del aire hoy

En la CDMX todos los días se realiza un monitoreo constante para conocer cómo esta la calidad del aire y hoy se han detectado partículas contaminantes y radiación UV por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico, hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo moderado ya que se detectaron partículas contaminantes PM2.5.

Estas partículas surgen por la quema de combustibles, fábricas, plantas de energía, incendios y gases que se juntan y forman partículas sólidas o líquidas. Pueden provocar asma, bronquitis, o infartos y arritmias.

Por ahora no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula, pero es importante evitar realizar actividades al aire libre durante las horas de mayor concentración de partículas que son entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Registro histórico de la calidad del aire en CDMX

Desde la década de 1990 se ha registrado una mejora gradual en la calidad del aire pero el ozono y las partículas finas siguen rebasando las normas oficiales de salud ambiental y se registran contingencias.

Entre 1980 y 1990 se registraban contingencias ambientales casi permanentes por niveles muy altos de plomo, dióxido de azufre y ozono. Para el siglo XXI se redujeron tras la implementación de la norma vehicular y el cierre de industrias.

En la actualidad es menos común que haya contingencias ambientales pero hay momentos en los que con el calor, la contaminación aumenta y por ello se tiene que activar la Fase 1 y el Doble Hoy No Circula.

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