Hoy No Circula sabatino: ¿qué autos descansan este sábado 15 de agosto?

Si tienes pensado aprovechar el fin de semana de quincena y salir con el automóvil este sábado 15 de agosto, revisa antes si tu vehículo tiene restricciones por el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex.

Recordemos que el programa Hoy No Circula es implementado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) para prevenir y minimizar las emisiones de contaminantes en el Valle de México.

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¿Qué carros descansan este sábado 15 de agosto en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, estos son los carros que no pueden salir este sábado 15 de agosto:

Vehículos con Holograma 2 (sin importar placa)

Vehículos con Holograma 1, terminación impar (1, 3, 5, 7 y 9)

Recordemos que estas medidas se aplican por ser el tercer sábado del mes y el Hoy No Circula sabatino está vigente desde las 5:00 am hasta las 10:00 pm.

Es importante señalar que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puntualiza en portar los documentos necesarios en caso de caer en algún operativo de vigilancia.

Multas por incumplir con el Hoy No Circula

La normativa es muy clara al señalar que circular en día restringido implica multas considerables, por lo que es importante verificar si tu automóvil puede salir.

Las multas por no respetar el Hoy No Circula son 20 a 30 UMAs, lo que equivale (aproximadamente) a 2 mil 263 hasta 3 mil 395 pesos.

Además, tu vehículo será remitido al depósito vehicular y también aplican costos por arrastre y estancia en el lugar.

Alcaldías y municipios donde aplica Hoy No Circula

Es importante señalar que el Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

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