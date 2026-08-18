Es oficial, el Congreso de Jalisco abrirá registro para el Parlamento de Adultos Mayores: requisitos y fechas límite

Las personas adultas mayores de Jalisco podrán llevar sus propuestas al Congreso del Estado. A partir del 24 de agosto, se abrirá el registro para participar en el Parlamento Adultos Mayores 2026, un ejercicio en el que serán seleccionadas 38 personas.

De acuerdo con la convocatoria aprobada por la Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez del Congreso de Jalisco, podrán inscribirse personas de 60 años o más que residan en el estado y presenten una propuesta legislativa o de política pública de su propia autoría. El plazo concluirá el 11 de septiembre de 2026.

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¿Quiénes pueden participar en el Parlamento de Adultos Mayores?

La convocatoria establece cuatro condiciones para participar:

Tener 60 años o más

Ser residente de Jalisco

No mantener una relación laboral vigente con algún órgano legislativo

Presentar una propuesta legislativa o de política pública de autoría propia

El registro será únicamente presencial y deberá realizarse dentro del periodo establecido. La sede es el Congreso del Estado de Jalisco, ubicado en Hidalgo número 222, en Guadalajara.

¿Qué documentos se necesitan para registrarse?

Además de la propuesta, las personas interesadas deberán presentar documentos para acreditar su identidad y residencia. Los requisitos publicados por el Congreso son:

Copia de la credencial para votar o pasaporte vigente

CURP

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a dos meses

con antigüedad no mayor a dos meses Propuesta legislativa o de política pública

Por lo anterior, la propuesta deberá estar terminada al momento de entregar la documentación.

¿Cómo debe elaborarse la propuesta?

El Congreso estableció una extensión de tres a cinco cuartillas, además de una estructura básica que deberá incluir:

Nombre de la persona autora

Título

Introducción

Desarrollo

Conclusiones

El contenido podrá plantearse como una propuesta legislativa o de política pública, siempre que sea un trabajo propio de la persona participante.

¿Cuándo se publicarán los resultados?

Según información oficial una vez cerrado el registro, un Comité de Selección revisará los trabajos y elegirá las 38 mejores propuestas. Los resultados se publicarán en el portal oficial del Congreso de Jalisco a más tardar el 18 de septiembre y las personas seleccionadas también serán notificadas.

Después, deberán acudir el 28 de septiembre a una reunión preparatoria en el Salón Legisladoras Jaliscienses, donde se explicarán los lineamientos de la sesión y se elegirá la Mesa Directiva del Parlamento.

Finalmente, el Parlamento Adultos Mayores 2026 se realizará el 29 de septiembre, a las 10:00 horas, en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado. La jornada comenzará con la toma de protesta de sus 38 integrantes.

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