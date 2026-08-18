Carta de Asignación SEP: Así puedes descargarla GRATIS si la ocupas para trámites de inscripciones o becas

El lunes 31 de agosto comenzará el ciclo escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que es de suma importancia tener toda la documentación de los alumnos en regla, entre los que destaca la Carta de Asignación.

La Carta de Asignación de la SEP es emitida por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), su valor radica en que es un documento esencial para formalizar el ingreso de tu hija o hijo al nuevo ciclo escolar.

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¿Qué es la Carta de Asignación SEP?

La Carta o Comprobante de Asignación de la SEP es el documento que indica la escuela pública otorgada a un estudiante de nuevo ingreso tras el proceso de preinscripción.

Este documento valida que el aspirante cuenta con un lugar asegurado en el sistema escolar público de la CDMX.

Carta de Asignación SEP: Pasos para descargarla en 2026

Para consultar y descargar el archivo en formato PDF, solo necesitas una computadora con acceso a internet, así como CURP, número de folio o clave de preinscripción y correo electrónico.

Entra al portal oficial de la AEFCM en gob.mx.

Ve al apartado de consulta de resultados o comprobante de asignación.

Escribe la CURP del estudiante y la clave OP o folio del trámite.

Revisa que los datos de la escuela asignada sean correctos.

Da clic en descargar para guardar el archivo en PDF.

El trámite es totalmente gratuito y sin intermediarios. Lo necesitarás para casos como:

Inscripción definitiva en el plantel

Solicitud de Cambio de Escuela (PAEB / Solicitudes extemporáneas)

Trámite de Becas (ej. Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar)

Aclaraciones administrativas

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