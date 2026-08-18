Mi derecho, mi lugar 2026: Paso a paso para conocer tus resultados ECOEMS y saber en qué prepa te quedaste

¿Hiciste el examen para la prepa? La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya emitió los resultados de Mi derecho, mi lugar 2026 y los jóvenes que presentaron la prueba de ingreso ECOEMS a los bachilleratos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ya pueden saber en qué plantel estudiarán.

Este 2026 se inscribieron un total de 307 mil 241 aspirantes, es decir, aumentó un 26% la participación en esta nueva prueba, misma que dejó atrás al COMIPEMS.

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¿YA ERES CECEHACHER@? 😮



CONSULTA LOS RESULTADOS DEL CONCURSO DE INGRESO AL BACHILLERATO #ECOEMS2026 ⬇️https://t.co/j8KtlaiTN4 — CCH UNAM (@CCHUNAM) August 18, 2026

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Paso a paso para conocer tus resultados de ECOEMS 2026

Así puedes conocer en qué prepa te quedaste:

Ingresa al portal ECOEMS

Busca la Gaceta Electrónica de Resultados de Mi derecho, mi lugar 2026 y ubica tu folio y tu CURP

Otra opción es seguir en el portal, dirigirte a la consulta de resultados (el apartado 6) y darle click. Posteriormente consultarás el reporte individual de asignación, mismo que tendrás que descargar y guardarlo, para este necesitarás Llave MX.

Recuerda que ese documentos tendrás la institución y el plantel asignado, además del número de aciertos obtenidos.

¿Qué pasa si no me quedé en la prepa que quería?

Si no fuiste asignado al bachillerato de tu preferencia de la UNAM o del Politécnico, entonces la SEP ofrece un periodo extraordinario para que los jóvenes opten por otra institución pública y puedan seguir con sus estudios medio superior.

Este iniciará desde el miércoles 19 al miércoles 26 de agosto, ahí tendrás que registrarte para que te den un lugar en el plantel de tu preferencia.

Ahí podrás escoger entre los planteles de Bachilleres, CONALEP, CETIS y CBTIS.

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