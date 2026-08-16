INE 2026: el certificado médico que piden a personas mayores que no pueden acudir al módulo a renovar su credencial

Renovar la Credencial para Votar puede representar una dificultad para las personas mayores que, por alguna condición física, no pueden trasladarse hasta un Módulo de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE). Para estos casos, el organismo contempla un procedimiento que permite realizar el trámite sin que la persona tenga que acudir personalmente y desde casa.

Sin embargo, y como parte fundamental para solicitar este servicio, se debe presentar un certificado médico que acredite que la persona no puede acudir presencialmente al módulo para realizar el trámite. Esta modalidad del INE también está disponible para cualquier persona, sin importar su edad, que enfrente una discapacidad, enfermedad o impedimento físico que le impida trasladarse.

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¿Qué certificado médico pide el INE para renovar la credencial si no puedes acudir?

De acuerdo con el INE, las personas que no pueden acudir al Módulo de Atención Ciudadana por una imposibilidad física pueden solicitar que el trámite se realice fuera de las instalaciones.

Para acreditar esta situación se debe presentar un certificado médico original, que permita comprobar la imposibilidad física para acudir al módulo. El certificado médico, por tanto, no es un requisito asociado directamente a la edad, sino a la imposibilidad de realizar el trámite de manera presencial.

¿Cómo puede un adulto mayor renovar su credencial sin acudir al módulo?

Cuando una persona no puede trasladarse por una imposibilidad física, un familiar o persona de confianza puede acudir al Módulo de Atención Ciudadana para solicitar que el INE realice el trámite fuera de sus instalaciones.

Una vez que se acredita la situación y se presenta el certificado médico original, personal del INE puede acudir al lugar donde se encuentre la persona para realizar el trámite. Esta atención puede llevarse a cabo en un domicilio particular, casa de asistencia, asilo u hospital, por lo que el adulto mayor no necesariamente tiene que desplazarse hasta un módulo.

El procedimiento permite realizar trámites como la renovación, actualización o reposición de la Credencial para Votar, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

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¿Qué documentos necesitas para solicitar el trámite?

Para realizar este procedimiento, el INE solicita documentos que permitan acreditar la identidad, domicilio y situación de la persona. Entre ellos se encuentran:

Certificado médico original que acredite la imposibilidad física para acudir al módulo.

que acredite la imposibilidad física para acudir al módulo. Acta de nacimiento original.

Identificación oficial con fotografía , original y vigente.

, original y vigente. Comprobante de domicilio vigente.

La documentación debe ser presentada por el familiar o persona de confianza que solicite la atención ante el INE.

¿Los adultos mayores tienen atención prioritaria en los módulos del INE?

Si una persona adulta mayor sí puede acudir personalmente al módulo, no necesita un certificado médico por el simple hecho de tener cierta edad. El INE contempla atención prioritaria para las personas de la tercera edad, además de mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

La Credencial para Votar tiene una vigencia de 10 años, por lo que no todas las personas necesitan renovarla en 2026. Antes de iniciar el trámite, es recomendable revisar la fecha de vigencia que aparece en la credencial y verificar si realmente necesita ser reemplazada.

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