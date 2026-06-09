Es oficial: INE presenta nueva credencial para votar y así se ve

¿Debes cambiar tu identificación? El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el nuevo modelo de la credencial para votar, el cual incluye innovaciones tecnológicas y múltiples niveles de seguridad.

A partir del presente mes de junio, la autoridad electoral puso en circulación los tipos “I” y “J” de la credencial, el cual aparecerá en las identificaciones que se tramiten a partir de la fecha, incluyendo el nuevo diseño de la tarjeta.

Entre las innovaciones de la nueva Credencial para Votar que enlistó el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán fueron:



🔹Incorporación de la identidad de género.

🔹Autoidentificación como persona indígena o afromexicana.

🔹Desarrollo de una… pic.twitter.com/LOykYrXg1j — @INEMexico (@INEMexico) June 8, 2026

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¿Cuáles son las nuevas incorporaciones a la credencial para votar del INE?

De acuerdo al instituto, la nueva credencial destaca por el Dispositivo de Imagen Ópticamente Variable Difractivo (DOVID), es decir, se incorporan:

Efectos ópticos variables

Cambios de color

Efectos tridimensionales

Microtextos especializados

Nanotextos de alta precisión

Además, se suman nuevos patrones de seguridad, fotografía a color de alta resolución, fotografías impresas con tintas reactivas a luz ultravioleta, imágenes latentes, efectos ópticos especializados y elementos de autenticación visibles y verificables.

La nueva credencial para vota del INE tiene mayor seguridad en códigos QR

Las autoridades también dieron a conocer que la identificación cuenta con nuevos códigos QR de alta densidad, mismos que sirven para validar procesos institucionales y prevenir el uso de documentos falsos.

El instituto también dio a conocer que trabaja en el desarrollo de una app para la rápida lectura de códigos QR de la credencial para votar.

¿Qué cambia en la nueva credencial del INE?

A diferencia de los modelos anteriores, en el nuevo se pueden ver más elementos de color en toda la identificación.

En la parte de enfrente se mantiene la República Mexicana en el centro; sin embargo, se agrega la pirámide El Castillo de Chichén Itzá, el Ángel de la Independencia en CDMX y el Monumento a la Mexicanidad en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Además, agregaron un espacio para la identidad de género, así como la autoidentificación como persona indígena o afromexicana.

En la parte de atrás continúan los códigos QR, así como el espacio donde se marca si un ciudadano participó o no en una proceso electoral.

¿Debo cambiar mi credencial para votar del INE por la nueva identificación?

Si tu credencial aún no vence, no debes cambiar tu credencial del INE y puedes continuar con los modelos anteriores, así lo explicó la consejera Carla Humphrey.

“La ciudadanía no está obligada a renovar su credencial para votar con este nuevo modelo si aún está vigente, a no ser que se tenga que actualizar algún dato en este documento”, explicó en una conferencia de prensa.

Todas estas innovaciones tecnológicas tiene como objetivo que sea más difícil falsificar la identificación, además de proteger los datos personales de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral.

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