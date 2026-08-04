Así puedes solicitar un crédito de hasta 5 millones de pesos para tu negocio en Edomex: ¿cuáles son los requisitos y cómo hacer el registro?

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) del Estado de México ya pueden acceder a un programa de financiamiento que ofrece créditos de hasta 5 millones de pesos para impulsar el crecimiento de sus negocios, ya sea mediante capital de trabajo o la adquisición de activos fijos.

Este apoyo está dirigido a personas físicas con actividad empresarial y empresas formalmente constituidas que cumplan con ciertos requisitos. De acuerdo con el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), el financiamiento se otorga a través de instituciones bancarias participantes, por lo que cada solicitud será evaluada por el banco correspondiente.

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¿Quiénes pueden solicitar el crédito de hasta 5 millones de pesos en Edomex?

Según la convocatoria del programa, llamado Proyecto Sectorial Impulso NAFIN+Estados, está dirigido a negocios que tengan al menos dos años de operación y que pertenezcan a alguno de los siguientes regímenes fiscales:

Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE).

Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Persona Moral.

Negocios que anteriormente tributaban bajo el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).

El financiamiento puede destinarse tanto a capital de trabajo como a la compra de activos fijos, con condiciones que buscan facilitar el crecimiento de las MiPyMEs.

Entre las principales características del crédito se encuentran:

Monto de hasta 5 millones de pesos .

. Tasa anual fija de 14.75% .

. Plazo de hasta 60 meses , sujeto a la autorización de la institución financiera.

, sujeto a la autorización de la institución financiera. Periodo de gracia de hasta seis meses para el pago de capital e intereses, de acuerdo con las políticas de cada banco.

para el pago de capital e intereses, de acuerdo con las políticas de cada banco. Sin comisiones por apertura ni penalizaciones por liquidar el crédito antes del plazo establecido.

El programa está enfocado en empresas de los sectores industria, comercio, servicios y turismo, por lo que puede representar una alternativa para quienes buscan ampliar sus operaciones o fortalecer sus actividades productivas.

Requisitos para solicitar el crédito y cómo hacer el registro

De acuerdo con el programa, las personas interesadas deberán reunir la documentación correspondiente según su régimen fiscal antes de iniciar el trámite.

Si eres persona física, necesitarás:

Constancia de situación fiscal actualizada.

Identificación oficial vigente.

Reporte de Crédito Especial con SCORE emitido por Buró de Crédito.

Si se trata de una persona moral, deberás presentar:

Constancia de situación fiscal actualizada.

Acta constitutiva.

Poder notarial del representante legal.

Identificación oficial vigente del representante.

Reporte de Crédito Especial con SCORE emitido por Buró de Crédito.

Una vez que cuentes con la documentación, podrás realizar tu registro en el programa y elegir alguna de las instituciones bancarias participantes para que analice tu solicitud. Entre los bancos que forman parte de esta estrategia se encuentran:

Banorte

BanBajío

Banregio

Citibanamex

HSBC

Santander, entre otros

Es importante considerar que la aprobación del crédito, así como el monto final autorizado, dependerán exclusivamente de la institución financiera, la cual evaluará aspectos como el historial crediticio, la capacidad de pago y la información proporcionada por el solicitante. Asimismo, el banco podrá solicitar documentos adicionales si lo considera necesario durante el proceso de evaluación.

De acuerdo con el IME, el trámite es gratuito, por lo que recomendó realizar el registro de forma directa y evitar intermediarios para solicitar este financiamiento dirigido a las MiPyMEs del Estado de México.

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