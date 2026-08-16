Embajada de Canadá en México abrió vacante en CDMX con salario de 81 mil pesos y estos son los requisitos

¿Sigues en busca de empleo? Esta podría ser la oportunidad que estabas esperando y es que la Embajada de Canadá en México abrió una vacante para el puesto de Funcionario superior de comercio e inversiones en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo a la convocatoria nº 26783-6, la cual fue publicada en las redes sociales, el salario es de 983 mil 698 pesos anuales, es decir, 81 mil 974.83 pesos mensuales; sin embargo, el Gobierno de Canadá dejó en claro que no negocia los pagos que ofrece en los puestos disponibles.

Embajada de Canadá en México La Embajada de Canadá en México busca a un experto de comercio e inversión (Embajada de Canadá en México | FB)

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Requisitos para aplicar a la vacante de la Embajada de Canadá en México

El puesto tiene un contrato indefinido, pero de jornada completa (37.5 horas semanales) y la localización es en las instalaciones de la Embajada en la CDMX. Estos son los requisitos que solicitan para aplicar:

Título de licenciatura en una institución legalmente registrada (título y cédula)

Nivel avanzado de inglés, francés y español en lectura, escritura, compresión y expresión oral

en lectura, escritura, compresión y expresión oral Cinco años de experiencia trabajando para una organización privada o pública en el desarrollo de negocios internacionales y/o atracción de inversión extranjera directa; gestión de relaciones con clientes y partes interesadas; así como prestación de servicios de apoyo empresarial a clientes pequeños y grandes; uso de herramientas y bases de datos CRM

trabajando para una organización privada o pública en el desarrollo de negocios internacionales y/o atracción de inversión extranjera directa; gestión de relaciones con clientes y partes interesadas; así como prestación de servicios de apoyo empresarial a clientes pequeños y grandes; uso de herramientas y bases de datos CRM Se destacará la experiencia en trabajo de misión diplomática y/o en organizaciones gubernamentales

En caso de que tu currículum sea aceptado, entonces el Gobierno de Canadá evaluará tu conocimiento de los principales sectores económicos de México, fortalezas económicas regionales y el entorno empresarial, así como de flujos bilaterales de comercio e inversión.

Paso a paso para aplicar a la vacante de la Embajada de Canadá en México

Antes de que sepas cómo aplicar a la vacantes, debes de tomar en cuenta que es un puesto que requerirá horas extras, viajes y el trabajo es 100% presencial.

Si cumples con eso, estos son los pasos que debes de seguir para iniciar el proceso:

Aplicar a la solicitud en línea a través de la plataforma VidCruiter

Llenar toda la información y documentos donde se detalle la experiencia personal y laboral para el cargo

donde se detalle la experiencia personal y laboral para el cargo Tras llenar la solicitud, t oda la comunicación se llevará a cabo por correo electrónico

En caso de que no puedas enviar tu solicitud por dificultades técnicas, entonces deberás de comunicarte al correo LES-E.Recruitment-MXICO@international.gc.ca

Toma en cuenta que la fecha límite para aplicar será el lunes 31 de agosto, así que no dejes pasar más el tiempo.

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