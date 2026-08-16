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EN VIVO: Marcha, bloqueos, rodadas y eventos afectarán la circulación de CDMX hoy domingo 16 de agosto
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EN VIVO: Bloqueos, cierres y lluvias afectan las carreteras de México hoy domingo 16 de agosto

¿Vas a salir de la ciudad? Conoce el minuto a minuto de las autopistas y carreteras durante este domingo para que no llegues tarde a ningún lugar.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Si vas a salir de tu ciudad durante este domingo 16 de agosto, toma en cuenta que algunos bloqueos, cierres y condiciones climáticas, como la lluvia, afectan el flujo de carreteras y autopistas de México.

De acuerdo a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Guardia Nacional Carreteras, los caminos de Morelos a la Ciudad de México (CDMX) presentan retrasos por accidentes viales; sin embargo, otros puntos también afectaciones.

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Minuto a minuto del estado de carreteras y autopistas en México hoy domingo 16 de agosto

Así avanzan las autopistas y carreteras del país durante este domingo:

Cierres parciales de la circulación

  • 07:00 horas: cierre en el libramiento Cuernavaca en el kilómetro 83 en dirección a Acapulco tras un accidente vial
  • 06:30 horas: cierre en la autopista La Tinaja-Isla en el kilómetro 34 en dirección La Tinaja tras incendio de un autobús

Restablecimiento de la circulación

  • 04:36 horas: circulación normal en la autopista Acatzingo - Ciudad Mendoza en el kilómetro 249 en dirección Acatzingo
  • 02:00 horas: circulación normal en Tlaxcala tras accidente vial en el kilómetro 041+500 de la carretera Amozoc-Perote en dirección a Puebla

Condiciones climáticas

  • 04:12 horas: lluvias afecta la circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura de la Plaza de Cobro La Venta

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