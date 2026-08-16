EN VIVO: Marcha, bloqueos, rodadas y eventos afectarán la circulación de CDMX hoy domingo 16 de agosto

Es domingo y qué mejor que pasarlo en familia; sin embargo, si vives en la Ciudad de México (CDMX) y vas a salir, te contamos todo lo que pasará en la urbe durante este 16 de agosto.

Y es que, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para este día habrá una marcha, 10 concentraciones, 11 rodadas (tres de motocicletas, siete de ciclistas y una en patines), así como 26 eventos en toda la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este domingo 16 de agosto, en la #CiudadDeMéxico.

🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/nL0FQppejh — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 16, 2026

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Minuto a minuto de marchas, bloqueos y eventos en la CDMX hoy domingo 16 de agosto

La alcaldía Cuauhtémoc será la más afectada durante este día con bloqueos, marchas y eventos masivos; sin embargo, otras más estarán afectadas de la siguiente manera:

14:00 horas : concentración de Ciudadanos Independientes en el Monumento a la Revolución en la alcaldía Cuauhtémoc

: concentración de Ciudadanos Independientes en el en la alcaldía Cuauhtémoc 11:00 horas : concentración de comerciantes indígenas Mazahuas de la Alameda Central en la avenida Juárez y Dolores en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc

: Mazahuas de la Alameda Central en la avenida Juárez y Dolores en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc 11:00 horas : concentración del colectivos en el Zócalo CDMX , en la alcaldía Cuauhtémoc

: , en la alcaldía Cuauhtémoc 10:00 horas : marcha del colectivo Amigos del Refugio Franciscano en la alcaldía Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc

: en la alcaldía Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc 09:00 horas: colectivo “Mercaditas Autónomas Momoxcas” se concentrará en la Plaza San Antonio Tecómitl

Las rodadas, tanto de motociclistas como de ciclistas, iniciarán desde las 06:30 horas y terminarán alrededor de las 10:00 horas (tiempo del centro del país).

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