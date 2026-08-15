Clima en México: Lloverá en estos estados hoy sábado 15 de agosto; cantidad de agua que caerá

¿Sales esta sábado 15 de agosto de 2026? Para el clima de hoy el monzón mexicano y diversos sistemas atmosféricos provocarán lluvias muy fuertes e intensas en estados del noroeste, occidente, sur y sureste del país, acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Oaxaca tendrá lluvias puntuales intensas, mientras que Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas registrarán precipitaciones muy fuertes.

Al mismo tiempo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, con onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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Luvias hoy: Estados afectados por la onda tropical 27

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (norte y este).

Oaxaca (norte y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Nayarit (norte y centro), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Michoacán (norte), Puebla (norte), Guerrero (sur y este), Veracruz (sur) y Chiapas (norte, sur y este).

Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Nayarit (norte y centro), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Michoacán (norte), Puebla (norte), Guerrero (sur y este), Veracruz (sur) y Chiapas (norte, sur y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (sur, oeste y noroeste), Nuevo León (centro), Zacatecas (suroeste y sureste), San Luis Potosí (sur), Querétaro (norte), Estado de México (suroeste), Hidalgo (norte), Guanajuato (sur) y Tabasco (oeste y este).

Coahuila (sur, oeste y noroeste), Nuevo León (centro), Zacatecas (suroeste y sureste), San Luis Potosí (sur), Querétaro (norte), Estado de México (suroeste), Hidalgo (norte), Guanajuato (sur) y Tabasco (oeste y este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Onda de calor en México agosto 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (norte), Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila (norte), Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste) y Querétaro. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Durango, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México (sur), Veracruz, Puebla y Oaxaca.

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