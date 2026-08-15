Aumenta a 38 la cifra de muertos y 2 mil evacuados por terremoto 7.7 en Indonesia

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) informó que aumentó a 38 el número de fallecidos y 2 mil evacuados tras el terremoto magnitud 7.7 que sacudió Indonesia.
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Aumenta cifra de muertos por terremoto
Durante una conferencia de prensa, Suharyanto, jefe de la BNPB dio a conocer las cifras que ha dejado el terremoto que sacudió la costa de la isla de Flores se reportan 38 fallecidos, dos heridos graves, 11 leves y 2 mil evacuados.
El epicentro del terremoto ocurrió a unos 62 kilómetros de Ende la ciudad más poblada de Flores con cerca de 90 mil habitantes y provocó daños graves pues decenas de viviendas quedaron destruidas. El aeropuerto de Komodo también tuvo afectaciones pero sigue operando.
Las autoridades realizan acciones paralelas en el lugar del desastre, se prioriza la evacuación y el rescate de las víctimas que aún se encuentran bajo los escombros de los edificios y aquellas que han resultado heridas.
Indonesia forma parte del cinturón de fuego
El cinturón de fuego es una región de 40 mil kilómetros de largo donde varias placas oceánicas están deslizándose por debajo de Asia y América. De acuerdo con National Geographic las placas litosféricas que subyacen en el Pacífico se mueven más rápido que el resto de las de la Tierra.
Así que cuanto mayor es la porción de litosfera que se hunde en la zona de subducción mayor es su velocidad de desplazamiento y la actividad sísmica es más intensa. Esta zona esta formada por dos placas de convergen y se genera una zona sismogénica capaz de provocar los terremotos de mayor magnitud.
Esta zona afecta 40 países:
América
- Argentina
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Estados Unidos
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Perú
Asia y Rusia
- Filipinas
- Indonesia
- Japón
- Malasia
- Rusia (costas e islas del este)Singapur
- Taiwán
Oceanía
- Fiyi
- Nueva Zelanda
- Papúa Nueva Guinea
- Islas Salomón
- Tonga
- Vanuatu
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