Aumenta a 38 la cifra de muertos y 2 mil evacuados por terremoto 7.7 en Indonesia

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) informó que aumentó a 38 el número de fallecidos y 2 mil evacuados tras el terremoto magnitud 7.7 que sacudió Indonesia.

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Aumenta cifra de muertos por terremoto

Durante una conferencia de prensa, Suharyanto, jefe de la BNPB dio a conocer las cifras que ha dejado el terremoto que sacudió la costa de la isla de Flores se reportan 38 fallecidos, dos heridos graves, 11 leves y 2 mil evacuados.

El epicentro del terremoto ocurrió a unos 62 kilómetros de Ende la ciudad más poblada de Flores con cerca de 90 mil habitantes y provocó daños graves pues decenas de viviendas quedaron destruidas. El aeropuerto de Komodo también tuvo afectaciones pero sigue operando.

Las autoridades realizan acciones paralelas en el lugar del desastre, se prioriza la evacuación y el rescate de las víctimas que aún se encuentran bajo los escombros de los edificios y aquellas que han resultado heridas.

Gerak Cepat Pemerintah Pusat Membantu Penanganan Darurat Pascagempa M7.7 NTT



Pemerintah pusat melakukan rapat koordinasi untuk memastikan penanganan darurat gempa bumi M7.7 berjalan optimal. Sejumlah kementerian dan lembaga juga secara pararel telah bergerak menuju lokasi… pic.twitter.com/pr2Iem4986 — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) August 15, 2026

Indonesia forma parte del cinturón de fuego

El cinturón de fuego es una región de 40 mil kilómetros de largo donde varias placas oceánicas están deslizándose por debajo de Asia y América. De acuerdo con National Geographic las placas litosféricas que subyacen en el Pacífico se mueven más rápido que el resto de las de la Tierra.

Así que cuanto mayor es la porción de litosfera que se hunde en la zona de subducción mayor es su velocidad de desplazamiento y la actividad sísmica es más intensa. Esta zona esta formada por dos placas de convergen y se genera una zona sismogénica capaz de provocar los terremotos de mayor magnitud.

Esta zona afecta 40 países:

América

Argentina

Bolivia

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Perú

Asia y Rusia

Filipinas

Indonesia

Japón

Malasia

Rusia (costas e islas del este)Singapur

Taiwán

Oceanía

Fiyi

Nueva Zelanda

Papúa Nueva Guinea

Islas Salomón

Tonga

Vanuatu

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