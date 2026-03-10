Suena muy raro, pero ocurrió en Baja California Sur: hallan dos peces del “fin del mundo” y el desconcierto es total

En una playa de Baja California Sur, turistas estadounidenses grabaron una escena inusual cuando hallaron dos peces del “fin del mundo” cerca de la orilla. El video causó sorpresa inmediata entre usuarios, reactivó viejas creencias sobre esta especie extraña y dejó un desconcierto total entre quienes estuvieron presentes, además de seguramente despertar curiosidad en la comunidad científica.

¡Sorprendente! Los peces del “fin del mundo” hallados en Baja California Sur

Turistas estadounidenses encontraron dos ejemplares de Regalecus glesne en una playa de Cabo San Lucas, luego de que el oleaje los llevara hasta la orilla. La escena llamó la atención de inmediato por tratarse de una especie que casi nunca aparece tan cerca.

En el video que circula en redes sociales se aprecia a varios visitantes en Baja California alrededor de uno de los peces, con evidente sorpresa ante su presencia. Incluso, al menos dos personas intentan regresarlo al agua mientras observan con cautela su tamaño y apariencia.

A pocos metros del primer ejemplar apareció un segundo pez remo, hecho que elevó todavía más la sorpresa entre quienes presenciaban la escena. El episodio ocurrió a finales de febrero, aunque la grabación alcanzó viralidad hasta fechas recientes en plataformas digitales.

El pez remo: un animal de aguas profundas con una historia cargada de misterio

La circulación tardía del material reavivó en redes el conjunto de leyendas y simbolismos que rodean a esta extraña especie marina.

El pez remo, conocido también como pez sable, figura entre los peces óseos más largos del planeta. Su cuerpo plateado y alargado puede alcanzar los 17 metros de longitud y superar los 200 kilogramos de peso, lo que lo convierte en una criatura de proporciones difíciles de imaginar.

En la mitología japonesa, este animal se asocia con el Namazu y recibe el nombre de ryugu no tsukai, o mensajero del palacio del dios del mar. Con el tiempo, distintas interpretaciones populares vincularon su aparición en la superficie con posibles desastres naturales, en particular con sismos.