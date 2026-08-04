Confirmado en Edomex: aplicarán hasta 9 años de cárcel y una increíble cantidad de dinero en multa por portar holograma falso en tu auto

Un holograma falso en tu auto puede llevarte directo a un proceso penal en Edomex, donde la ley contempla hasta 9 años de cárcel y una increíble cantidad de dinero en multa para quien lo porte, venda o utilice. La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México ya identifica y judicializa estos casos, y aplica el Código Penal local cuando detecta documentos apócrifos en los verificentros.

Los gestores ofrecen estos certificados fuera de los centros autorizados a precios menores que el trámite oficial, y quien decide portar holograma falso en tu auto arriesga el corralón. Edomex clasifica esta conducta dentro de los delitos contra la gestión ambiental, la misma categoría que sanciona la tala ilegal y el maltrato animal.

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¿Cuál es la multa por portar un holograma falso en Edomex?

En Edomex, las sanciones por portar, vender o usar un holograma falso de verificación van de tres meses a nueve años de prisión, según la gravedad del caso. Las multas administrativas y penales alcanzan hasta 500,000 pesos (equivalentes a más de 4 mil veces la UMA de $117.31 pesos), además del traslado inmediato del vehículo al corralón.

La sanción también alcanza a quien ofrece dinero o contrata gestores para evadir la inspección real en un verificentro autorizado. Las autoridades ambientales de Edomex y de la Ciudad de México coordinan la detección de estos documentos apócrifos y ya suman 18 casos judicializados.

El programa oficial de verificación en Edomex incorpora mecanismos para distinguir un holograma legítimo del falsificado:

Validación mediante código QR impreso en el holograma y en la constancia, consultable en la plataforma oficial.

Cotejo minucioso de los datos del vehículo antes de que el personal del verificentro adhiera el holograma.

Prohibición total de colocar fotografías o papeles que alteren la identidad del vehículo sobre las placas de circulación.

Verificar no solo es un trámite, es una acción que contribuye a una mejor calidad del aire. Si tu vehículo tiene engomado amarillo y placas 5 o 6, verifica antes del 31 de agosto. 🌿

Realiza tu cita obligatoria en: https://t.co/70Qp6ePgao pic.twitter.com/vSxBx1kKF7 — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) July 9, 2026

¿Cómo evitar comprar un holograma falso en Edomex?

La recomendación central de las autoridades es evitar por completo a los gestores que prometen aprobar la verificación sin pasar por el proceso real. Estos intermediarios ofrecen el documento apócrifo a menor costo que la tarifa oficial, pero exponen al conductor a un proceso penal.

El conductor puede tomar medidas concretas para no caer en esta trampa en Edomex:

Realiza la verificación únicamente en un verificentro autorizado (CVECA), nunca a través de gestores o intermediarios.

Desconfía de quien ofrezca “garantizar” el holograma a un precio menor que la tarifa oficial.

Antes de salir del verificentro, revisa que el código QR del holograma corresponda a los datos reales de tu vehículo.

Verifica que los datos impresos en la constancia no estén encimados ni sean ilegibles; si hay error, exige el reemplazo inmediato sin costo.

Confirma la autenticidad del holograma consultando la plataforma digital oficial de Edomex, no solo el documento físico.

No permitas que se coloque sobre tus placas ninguna fotografía, papel o medio que altere la identidad de tu vehículo.

Evita ofrecer dinero a personal del verificentro o a terceros para “brincar” la inspección.

Realiza el trámite dentro del periodo que te corresponde según tu terminación de placa, para no caer en la tentación de un atajo irregular.

Benjamín Cervantes, Director de Inspección y Vigilancia Ambiental de la SEDEMA, confirma que las autoridades ya detectan “18 casos” judicializados por el uso de hologramas apócrifos en poco más de un año. La cifra revela que la falsificación de estos documentos deja de ser un riesgo aislado y se convierte en un patrón vigilado de cerca por las autoridades.

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